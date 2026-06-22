Valve hat die Steam Machine veröffentlicht – aber wo bleibt unser Test? Die Antwort darauf ist schwieriger, als wir gehofft haben

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht sicher sagen, wie es mit einem GameStar-Test der Steam Machine aussieht.

Was sich in den letzten Wochen bereits angedeutet hat, ist nun passiert: Das Test-Embargo für die neue Steam Machine von Valve ist heute, am 22. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit gefallen.

Nach dem ersten gescheiterten Anlauf vor mehr als zehn Jahren wagt Valve also einen zweiten Versuch, die Idee der Steam Machine zur Erfolgsgeschichte zu machen, diesmal verpackt in einen eigenen Mini-PC mit SteamOS statt in ein Branding mit unklarem Fokus wie damals.

Doch warum gibt es auf GameStar.de zum Fall des Embargos keinen Testbericht zu der Steam Machine und wann ist damit zu rechnen?

9:31 Ein Blick über zehn Jahre zurück auf Valves ersten Anlauf mit der Steam Machine: Unsere Frage lautete schon damals Können Linux-Mini-PCs der PS4 das Wohnzimmer wegnehmen?

Autoplay

Nur ein deutsches Medium mit Testmuster

Soweit wir wissen, hat in Deutschland nur die PC Games Hardware vorab ein Muster der Steam Machine bekommen.

Bei der Ankündigung des Mini-PCs vor ein paar Monaten hatte Valve uns im Vorfeld noch ins Boot geholt. Gleiches gilt für den Release des neuen Steam Controllers Anfang Mai, den wir bereits rechtzeitig vorab bekommen haben, um ihn testen zu können.

Doch im Falle der Veröffentlichung der Steam Machine haben wir von Valve trotz mehrerer Versuche der Kontaktaufnahme bislang weder eine Antwort noch ein Testgerät erhalten.

Wir hoffen, dass sich das zeitnah ändert und versuchen weiterhin, an ein Testmuster des Geräts zu gelangen. Außerdem werden wir euch ganz unabhängig davon alle wichtigen Informationen, Einschätzungen und Hilfestellungen liefern, die ihr zu Valves Steam Machine braucht.

Dazu zählen unter anderem eine Zusammenfassung der ersten Tests, ein ausführlicher Live-Stream am morgigen Dienstag, der Blick auf die PC-Hardware, die ihr bei einem Selbstbau-PC zum Preis der Steam Machine bekommt und das Aufgreifen eurer sowie unserer Meinungen zu Valves Mini-PC.

Wann und ob ein GameStar-Test kommt, steht in den Sternen

Aufgrund der beschriebenen Situation und des Umstandes, dass die Steam Machine trotz ihres hohen Preises schnell ausverkauft sein dürfte, lässt sich momentan nicht abschätzen, wie es mit einem möglichen Test unsererseits weitergeht.

Ach ja, Stichwort hoher Preis : Die Steam Machine kostet mindestens 1.039 Euro. Welche Optionen euch zur Wahl stehen, zeigt die unten stehende Tabelle.

Steam Machine 512 GB 1.039 Euro Steam Machine 512 + Steam Controller 1.108 Euro Steam Machine 2 TB 1.359 Euro Steam Machine 2 TB + Controller 1.428 Euro

Ihr müsst aber Glück haben, um zeitnah an eine Steam Machine zu kommen, da es ein Losverfahren mit Wartelisten gibt.

Wie genau der Bestell- und Reservierungsprozess abläuft und alle weiteren Detailfragen behandelt unser großer neuer Hub-Artikel zu der Steam Machine.

Valve geht davon aus, dass es bis Ende des Jahres dauern wird, die initiale Nachfrage bedienen zu können. Ihre Bestände der Steam Machine dürften sich also in Grenzen halten, was auch zu einer geringeren Zahl an Rezensionsexemplaren geführt haben könnte.

Wir sind ganz unabhängig von der Frage unserer eigenen Testmöglichkeiten sehr gespannt, wie ihr nun über Valves Steam Machine denkt, nachdem der Preis und die ersten Reviews da sind. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!