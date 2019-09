Mit dem Arctis 1 Wireless bringt Steelseries ein drahtloses Stereo-Headset, das sowohl am PC als auch an Nintendos Switch sowie der PS4 funktioniert - ohne Treiber-Installation.

Der mitgelieferte USB-C-Dongle wird am PC (Adapter-Kabel von gängigem USB-Port liegt bei) oder der PS4 sowie Nintendos Switch und sogar an einem Samrtphone mit USB-C angeschlossen und funktioniert ohne weitere Software- oder App-Installation.



Mittels einer 2,4 GHz Funkverbindung kommunizieren Dongle und Headset dann laut Hersteller verlustfrei und mit geringer Latenz.

Mit der Kompatibilität zur Nintendo Switch ist das Arctis 1 Wireless eines von ganz wenigen Funk-Headsets, die es bisher für die Nintendo-Konsole gibt - die meisten drahtlosen Modelle verbinden sich per Bluetooth, was eine gesteigerte Latenz mit sich bringt, die beim Spielen in der Regel stört.

Das Design des Arctis 1 Wireless erinnert natürlich an das Arctis 1, ist aber optimiert worden. Ein Unterschied zu den Modellen Arctis 3, 5, 7 und 9X ist, dass das Mikrofon nicht versenkbar ist, sondern abgenommen werden kann - das Arctis 1 Wireless wirkt dann wie ein dezenter Kopfhörer.

Ehtisham Rabbani, CEO von SteelSeries:

"Gamer benötigen ein wirklich plattformübergreifendes kabelloses Headset, mit dem der Wechsel zwischen stationären und mobilen Spielerlebnissen problemlos möglich ist."

SteelSeries arbeitete zudem am Gewicht des Headsets, um den Tragekomfort zu erhöhen und es angenehmer zum Mitnehmen zu machen. Das bekannte Kopfband fiel dieser Änderung zum Opfer und die Ohrmuscheln wurden ein wenig schmaler gestaltet.

Das Headset ist jedoch nicht nur über Funk benutzbar, man kann es auch ganz normal über den Klinkenanschluss verwenden, um es an älteren Konsolen oder nicht vom Dongle unterstützten Systemen zu benutzen. Das 3,5-mm-Klinkenkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Allerdings ist nur der USB-Dongle mit einem USB-C-Anschluss versehen. Das Headset selbst wird über einen der weit verbreiteten Micro-USB-Anschluss geladen.

Das Arctic 1 Wireless kann ab sofort zu einem Preis von knapp 120 Euro auf steelseries.com vorbestellt werden.