Subnautica-Fans aufgepasst - Diese Wasseranimationen sehen beeindruckend echt aus

Der Solo-Entwickler »Khena B« hat sich einer der größten Herausforderungen der Gaming-Branche gestellt: Die Entwicklung eines Unterwasser-VR-Spiels mit realistischer Wasser-Physik.

Schon immer galten realistische Wasseranimationen, als eine der schwierigsten Dinge, die es in der Computergrafik zu meistern gilt. Umso beeindruckender sind die ersten Videoclips, die er von seinem Soloprojekt geteilt hat. Wer noch nie tauchen war, könnte künftig virtuell mit beeindruckend realistischer Grafik die Tiefen der Ozeane erkunden.

Ein- und Auftauchen sieht sehr realistisch aus

Das Spiel hat noch keinen Namen, jedoch sieht es ein bisschen aus wie Subnautica in VR. Auf seinem Twitter-Account zeigt Khena B immer wieder Videoclips vom aktuellen Entwicklungsstand seines Spieles.

In einem Video vom 25. Januar demonstriert er das Ein- und Auftauchen sowie die Unterwasser-Physik des VR-Spiels. Bei einigen Animationen wie dem Werfen von Steinen merkt man, dass es sich noch um eine frühe Version des Spiels handelt und dass es noch Optimierungsbedarf gibt. Aber die Szenen wirken bereits sehr echt, was beim Tragen einer VR-Brille nur noch mehr gelten könnte.

In einer weiteren Animation zeigt der Entwickler, wie es nochmal realistischer aussehen könnte, wenn man vom Wasser ein- und wieder auftaucht. Ein Weichzeichner-Effekt simuliert dabei den Effekt des Öffnens der Augen unter Wasser.

Generell Bemerkenswert dabei: Es kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz statt der neuesten Version 5.0. Das zeigt, wie viel Potential in einer »alten« Engine stecken kann. Trotzdem setzt die Unreal Engine 5 noch einen oben drauf, was man unter anderem an den beeindruckenden Videos von MAWi United sieht:

Khena B gibt uns einen Vorgeschmack darauf, wie virtuelle Tauchtouren zukünftig aussehen könnten. Hättet ihr Interesse an einem realistischen Tauch-Simulator? Schreibt es uns in die Kommentare!