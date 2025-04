Switch 2: Die Preise sind ein großer Kritikpunkt, doch ihr könnt euch wahrscheinlich ein Zubehör sparen

Die Switch 2 erscheint am 05. Juni 2025. Das hat Nintendo in der neuesten Nintendo Direct angekündigt. Dabei wurden einige neue Spiele wie Mario Kart World oder der Überraschungstitel des Streams The Duskbloods von From Software angekündigt.

Dabei haben wir zum ersten Mal das Social-Feature von Nintendo gesehen, das Discord zu ähneln scheint. Hierfür bietet Nintendo eine eigene, dedizierte Kamera.

Kamera kein Pflichtkauf

Gegen manche Erwartungen seitens der Community ist die Weitwinkel-Kamera von Nintendo kein Pflichtkauf für die Spieler, die die Videofunktionen nutzen möchten. Das könnte immerhin dafür sorgen, dass der Unmut über die Preisgestaltung unter den Fans nicht noch negativer ausfallen wird.

Stattdessen könnt ihr manch andere USB-C-Kameras dafür verwenden, die ihr vielleicht schon zu Hause habt – so Nintendo auf der offiziellen Webseite der Switch 2.

Welche Kameras werden unterstützt? Nintendo betont ausdrücklich, dass nicht jede USB-C-Kamera funktionieren wird. Ob eure Kamera zu Hause mit der neuen Konsole laufen wird, könnt ihr leider erst testen, wenn die Konsole auf dem Markt ist und bei euch zu Hause steht.

In den Systemeinstellungen der Switch 2 wird es eine Option geben, mit der ihr eure Kamera auf den Prüfstand stellen könnt. (Bild: Nintendo)

Was kann die Kamera von Nintendo?

Bisher ist bedauerlicherweise nicht viel bekannt. Wir wissen allerdings, dass der Betrachtungswinkel mit 110 Grad überdurchschnittlich hoch ist, um mehrere Personen filmen zu können. Die Maße liegen bei 170 x 65,4 x 65,4 Millimeter und das Gewicht bei 111 Gramm. Das sind die Angaben von Nintendo.

Die genaue Auflösung und Bildrate verschweigen sie bisher. Im Vorstellungsvideo sah die Bildqualität allerdings nicht so aus, als wäre hier eine besonders teure oder hochwertige Kamera zu erwarten.

Zu den Kosten ist ebenfalls nicht viel bekannt, doch wenn ihr euch das restliche Zubehör, wie den Pro-Controller oder gar die Preise der Spiele anschaut, gehen wir davon aus, dass es mit 50 Euro nicht getan ist. Das bleibt allerdings abzuwarten.

Werdet ihr die Kamera-Funktionen nutzen oder geht das Feature für euch in Richtung Spielerei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!