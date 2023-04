Zugegeben: Die Milan Design Week ist nicht der Ort, an dem man neue Fernseher erwartet. Doch TCL punktet, indem es sich auf der Möbelmesse platziert und sein Lineup für 2023 vorgestellt hat.

Das sind die neuen UHD-TVs C745 und C845 - mit einem Augenmerk auf Gamer.

Nicht zu sehen ist OLED. TCL setzt stattdessen auf Mini-LED, die mit den Kontrasten der organischen Pixel durchaus konkurrieren können. Der größte Posten auf der Haben-Seite des chinesischen Anbieters: höhere Maximalhelligkeit.

Oberklasse mit Mini-LED: C845

Obacht, Samsung, Sony, Panasonic und LG: TCL könnte euch gefährlich werden. Das Spitzenmodell C935 aus dem Vorjahr bleibt erhalten, aber direkt dahinter siedelt sich der C845 an. Das Panel: UHD-Auflösung und mit Mini-LEDs.

TCL hat die Dimming-Zonen im Vergleich zu den letztjährigen Modellen außerdem verdoppelt.

Größe in Zoll Anzahl der Dimming-Zonen 55 480 65 576 75 720 85 896

Nicht nur wird das die Kontrast- und Farbdarstellung verbessern, die Spitzenhelligkeit erhöht sich ebenso. Der chinesische Hersteller gibt an, damit 2.000 Nits erreichen zu können, ordentlich.

Für Gamer gemacht: Der verbaute Prozessor AiPQ 3.0 unterstützt 4K bei 144 Hz sowie 1.080p bei 240 Hz. Hinzu kommen VRR (AMD FreeSync Premium Pro), ALLM, 240-Herz-Zwischenbildberechnung, die hauseigene Game Bar 2.0 sowie die HDR-Modi HLG, HDR10, HDR10+ und Dolby Vision IQ.

Ein 2.1-Soundsystem mit 60 Watt ist auch an Bord.

Obere Mittelklasse zum Zocken: C745

Ebenfalls mit UHD-Auflösung, ist dieser Fernseher nicht mit Mini-LCDs ausgestattet, sondern herkömmlichen LED-LCDs. Ein Unterschied zu den Vorjahresmodellen: Der TV besitzt Local Dimming und steuert die Zonen nun direkt an.

Größe in Zoll Dimming-Zonen 55 140 65 160 75 220

Das erhöht die maximale Helligkeit. Anstatt 350 Nits der Vorgänger, schafft der C745 laut Hersteller nun 1.000 Nits, was Film- und Gaming-Fans spürbar merken werden.

Gaming-technisch schlummern dieselben Features wie beim C845 unter der Haube, allerdings setzt TCL auf einen anderen Prozessor: MediaTek MT9615.

Weitere Features & Preise

Wie bisher auch, setzt TCL auf Google TV als Betriebssystem, das in der Version 11 an Bord sein wird.

Ebenfalls neu: Matter-Zertifizierung. Damit lassen sich die Fernseher in ein Smart Home integrieren, das auf Matter aufbaut.

Verfügbarkeit und Preise bleibt uns der chinesische Hersteller allerdings schuldig. Angeblich sollen die Geräte bald in den Handel gelangen. Bis dahin müssen wir uns wohl gedulden.

TCL bleibt OLED weiterhin fern und setzt lieber auf Mini-LEDs in seinen Displays. Glaubt ihr, dass das der richtige Weg ist? Können die beiden Techniken auf Augenhöhe konkurrieren? Was haltet ihr von dedizierten Gaming-Features an TVs? Lohnt sich das für Konsolenzocker? Teilt eure Meinung gerne mit uns in den Kommentaren.