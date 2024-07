Telekom bringt neue Tarife, die das Datenvolumen verdoppeln – und für manche Kunden eine »Happy Hour«

Mobilfunkkunden bekommen weitere Vorteile. Das ändert sich bei der Telekom. (mindea - Adobe Stock)

Zum 1. August 2024 wird die Deutsche Telekom das Datenvolumen der Magenta-Mobil-Tarife S bis L ohne Preiserhöhung verdoppeln. Zudem wird der neue Tarif Basic und eine Happy Hour eingeführt.

Die neuen Telekom Magenta-Mobil-Tarife im Überblick:

Name des Tarifs Datenvolumen Preis Magenta-Mobil-Basic 5 Gigabyte 24,99 Euro Magenta-Mobil-S 20 Gigabyte 39,95 Euro Magenta-Mobil-M 40 Gigabyte 49,95 Euro Magenta-Mobil-L 80 Gigabyte 59,95 Euro Die neuen Mobilfunktarife der Telekom

Magenta-Mobil-XL bleibt davon unberührt. Bei diesem Tarif erhalten Kunden der Telekom ein unlimitiertes Transfervolumen für 84,95 Euro im Monat.

Allerdings wird die Telekom für Mobil-XL-Kunden eine Neuerung einführen. Ab August 2024 stehen jedem Kunden 5 Gigabyte Internetnutzung im Ausland in den Ländergruppen 2 und 3 zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem die Türkei, Japan und die USA.

Bestehen bleibt die Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutsche Netze. Die Telekom gibt an, dass Kunden eine Übertragungsrate von bis zu 300 Mbit/s in allen Regionen zur Verfügung stehen – in gut ausgebauten Regionen auch höhere Geschwindigkeiten.

Happy Hour für Magenta-Eins-Kunden

Magenta-Eins-Kunden erhalten ab dem 1. August 2024 ebenfalls eine Verbesserung.

Die Neuerungen im Detail:

Ab August können diese Kunden täglich für eine Stunde unlimitiert im Mobilfunknetz surfen.

Kunden, die zusätzlich noch Magenta-TV gebucht haben, bekommen eine weitere Stunde obendrauf.

Die Kunden dürfen selbst entscheiden, wann sie die Happy Hour, und damit das unlimitierte Datenvolumen nutzen möchten.

Nutznießer der neuen Regelung sind Magenta-Mobil-Basic bis M Kunden. Magenta-Mobil-L Kunden surften unter diesen Bedingungen vorher schon ohne Datenvolumen.

Gut zu wissen: Magenta-Eins-Kunden besitzen neben einem Mobilfunkvertrag bei der Deutschen Telekom auch einen Magenta Zuhause oder Glasfasertarif.

Günstigere Gespräche im Ausland

Zum 1. August 2024 werden auch Gespräche in vielen Ländern günstiger. Aus- und eingehende Telefonate außerhalb der Europäischen Union kosten dann 29 Cent die Minute. Dies gilt für viele Länder weltweit.

Was haltet ihr von den neuen Tarifen? Wie viel Datenvolumen braucht ihr im Schnitt pro Monat? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.