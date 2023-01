Der Verkaufsstart des wohl verrücktesten Teslas bislang soll in greifbare Nähe rücken

Schon drei Jahre ist es her, seitdem Tesla-Chef Elon Musk und Chefdesigner Franz von Holzhausen zusammen auf der Bühne standen und den Prototypen des Cybertrucks mit Vorschlaghammern und Metallkugeln malträtiert haben.

Seither ist es etwas still geworden um den futuristisch aussehenden Geländewagen. Franz von Holzhausen hat nun in dem Ride the Lightning-Podcast bestätigt, dass das Design abgeschlossen sei und die Produktion noch in diesem Jahr starten soll - sogar in weniger als sechs Monaten.

Was bisher zu Ausstattung und Preisen bekannt ist

Der Chefdesigner lieferte außerdem noch weitere Infos zum Cybertruck. Zum Einen verzögerte sich das gesamte Projekt deutlich aufgrund der Corona-Pandemie. Zum Anderen wurde die Zeit genutzt, um viele kleine Verbesserungen an dem Design vorzunehmen. So soll der Cybertruck noch einige Funktionen besitzen, die Tesla bisher nicht bekannt gegeben hat.

Eines davon ist laut Von Holzhausen schon sicher: Der Cybertruck wird standardmäßig mit einem Yoke-Lenkrad ausgestattet sein. Dieses hat Tesla auch schon in anderen Autos verwendet und die Rezeption war eher gemischt. Das Lenkrad ist nicht rund und ähnelt dem Steuerhorn eines Flugzeuges.

Die Form erweckt auf jeden Fall Aufmerksamkeit und soll den Fahrern eine bessere Sicht auf die Instrumente geben. Ob man eine Option haben wird, das Yoke-Lenkrad gegen ein klassisches mit einer runden Form auszutauschen, hat Tesla bisher nicht bekannt gegeben.

Den Cybetruck wird man in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen kaufen können:

Die günstigste Variante hat einen Heckantrieb und eine Reichweite von 400 km. Sie wurde mit einem Preis von etwa 40.000 US-Dollar vorgestellt.

vorgestellt. Die zweimotorige Allradversion hat eine Reichweite von 480 km und sollte etwa 50.000 US-Dollar kosten.

kosten. Die viermotorige Allradversion hat die längste Reichweite von 800 km. Einen Preis für diese Variante hat Tesla bisher nicht genannt. Einige Experten gehen von etwa 80.000 US-Dollar aus.

Ursprünglich gab es ein Top-Modell mit drei Motoren, das jetzt sehr wahrscheinlich durch das neue Modell mit vier Motoren ersetzt wurde. Es ist außerdem möglich, dass Tesla die günstigste Variante nicht mehr anbieten wird, da sie unter den etwa 1,5 Millionen Vorbestellungen am wenigsten nachgefragt wurde.

Bisher gibt es keine Informationen über die Ladegeschwindigkeit der Akkus. Es ist zudem nicht sicher, ob Tesla in der Lage sein wird, die geplanten Preise beizubehalten, angesichts von Komponentenknappheiten und Inflation. Aktuelle Preisangaben existieren noch nicht.

Manche wichtige Informationen bleiben also noch offen, doch bei einem Aspekt kann man sich sicher sein, dass es unverändert bleibt: das sehr außergewöhnliche Design. Wenn alles nach Plan verläuft, sollte die Serienproduktion Ende 2023 starten.

Tesla-Chef Elon Musk glaubt zudem, dass der Umsatz der Elektroautos irgendwann von ihren humanoiden Robotern überholt wird. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Tesla stellt menschlichen Roboter vor - Wie kommt er bei Robotik-Experten an?

Was haltet ihr von dem Cybertruck? Würdet ihr ihn euch holen oder ist euch das Design doch etwas zu verrückt? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!