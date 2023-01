Teure Grafikkarten: Hersteller macht sich über seine eigenen GPUs lustig – und löscht den Tweet schnell wieder

Die Releases der neuen Grafikkarten-Generationen von AMD (RX 7000) und Nvidia (RTX 4000) werden vor allem in einer Hinsicht heiß diskutiert: mit Blick auf die hohen Preise. Genau das hat der GPU-Hersteller MSI kürzlich via Tweet ironisch aufgegriffen.

Die entsprechende Nachricht ist im Kern Werbung für den Shop von MSI, in dem inzwischen die neuen RTX-4070-Ti-Modelle verfügbar sind. Aber wer auch immer für den US-Twitter-Account von MSI verantwortlich ist, hat es sich nicht nehmen lassen, die Preissituation dabei mit aufzugreifen:

Wie eine gewaltige Säule steht die Geforce RTX 4070 Ti jetzt in unserem MSI-Store zum Verkauf. Erleben Sie die Leistung der Ada Lovelace-Architektur zu einem Preis, der "nicht so schlimm wie eine 4080" ist!

Mittlerweile ist der Tweet vom 7. Januar nicht mehr auf dem MSI-Account zu finden. Das Internet vergisst aber bekanntermaßen nie, wie unter anderem die News dazu bei Videocardz.com zeigt. Der genannte Kurzlink zum MSI-Shop funktioniert gleichzeitig weiterhin (msi.page/3GL1UQx). Neben der RTX 4070 Ti gibt es darin auch die RTX 4080 zu deutlich höheren Preisen zu kaufen.

Wie schnell die RTX 4070 Ti ist und was es sonst noch alles über die neue Grafikkarte zu wissen gibt, erfahrt ihr in unserem Test der Geforce-GPU:

633 23 Geforce RTX 4070 Ti im Test Benchmark-Vergleich mit RTX 4080 und Radeon RX 7000

Preise und Verfügbarkeit: Wie schlimm ist die aktuelle Situation?

Während die letzten GPU-Generationen RTX 3000 und RX 6000 lange Zeit mit einer sehr schlechten Lieferbarkeit und Preisen weit oberhalb der UVPs zu kämpfen hatten, sind die neuen Modelle zum Release deutlich besser lieferbar. Für Entspannung bei den Preisen sorgt das aber keinesfalls, was auch angesichts der deutlich gestiegenen UVPs nicht verwundert.

So ist die RTX 4070 Ti aktuell ungefähr ab 900 Euro und damit für ihre UVP zu haben. Bei der RTX 4080 müsst ihr dagegen mit 1.350 Euro deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Aufpreis liegt also bei circa 50 Prozent, während die Mehrleistung in unserem oben verlinkten Test im Schnitt 20 Prozent beträgt.

Eine Entwicklung, die vielen das Hobby PC-Gaming potenziell verleiden könnte, inklusive unserem Autor Peter Bathge. Mehr dazu erfahrt ihr in seiner folgenden Kolumne:

Mondpreise: Wenn das so weiter geht, will ich mir mein Lieblingshobby nicht mehr leisten

Bis auch die neuen GPU-Generationen durch weitere Modelle in deutlich niedrigeren Preisregionen unterhalb von 500 Euro oder gar 300 Euro zu haben sein werden, dürfte gleichzeitig noch einige Zeit ins Land gehen.