Dieser Handyhersteller ist nun der fünftgrößte der Welt und fast keiner kennt ihn

Das Tecno V Phantom Fold stammt von Transsion. Es ist hierzulande leider nicht verfügbar. (Bild: Transsion)

Der Smartphone-Markt schwächelt: In diesem Jahr haben die größten Smartphone-Hersteller wie Samsung und Apple weltweit stagniert oder Marktanteile verloren.

Ein Hersteller aus China trotzt diesem Trend und hat sogar Wachstum verzeichnen können - so sehr, dass dieser nun den fünftgrößten Marktanteil für sich beanspruchen konnte.

Wer ist Transsion und was machen sie?

Transsion, der Hersteller von Tecno, Itel und Infinix-Handys, hat seinen globalen Marktanteil von 6 Prozent im letzten Jahr auf 9 Prozent im Jahr 2023 gesteigert, ein Anstieg um 50 Prozent, während seine größeren Konkurrenten an Boden verloren haben.

Laut einem Bericht von Canalys über die Verkäufe im dritten Quartal 2023 führen weiterhin Samsung und Apple die Gesamtverkäufe mit 20 Prozent bzw. 17 Prozent Marktanteil an, sind aber beide von ihren 22 Prozent beziehungsweise 18 Prozent im Jahr 2022 gefallen.

Xiaomi hat seinen Anteil nur durch eine Erholung von einer schlechten ersten Jahreshälfte 2023 halten können. OPPO ist in den letzten zwei Jahren stetig gefallen und Vivo wurde vom fünften Platz verdrängt - beides sind Marken, die ihren Verkauf bei uns einstellen mussten.

Grund dafür war ein Patentstreit mit Nokia. Den Platz von Vivo nimmt nun Transsion ein und zieht somit mit Oppo gleich.

Gegründet im Jahr 2006 hat sich Transsion von anderen chinesischen Handyherstellern abgehoben, indem sie sich in Afrika einen bedeutenden Marktanteil erarbeiteten und seine Handys an die dortigen Nutzer anpasste. Sie verkaufen auch Handys im Nahen Osten und in Lateinamerika. In jüngster Zeit erschließen sie auch den indischen Markt.

Das Unternehmen hat auch ein Konkurrenz-Gerät zur Samsung Galaxy Z Flip-Reihe. (Bild: Transsion)

Transsions Strategie besteht darin, zuverlässige Handys zu aggressiv niedrigen Preisen zu verkaufen, wie zum Beispiel das Tecno PHANTOM V Flip - ein Foldable zu einem vergleichsweise günstigen Preis von etwa 600 US-Dollar. Auf der MWC von diesem Jahr hat der Hersteller sogar ein Konzept-Smartphone mit rollbarem Display gezeigt.

Bei uns ist Transsion weniger bis gar nicht verbreitet. Es bleibt abzuwarten, ob der Hersteller Pläne für weitere Expansion hat oder ob er sich weiterhin auf seine bereits besetzten Märkte konzentrieren wird.

Uns interessiert, ob ihr Transsion schon kennt oder ob ihr hier zum ersten Mal von ihm hört.

Habt ihr schon einmal von Transsion gehört oder hattet ihr vielleicht sogar schon Kontakt zu dessen Produkten? Würdet ihr euch wünschen, dass der Hersteller auch hierzulande vertreten wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!