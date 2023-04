Oppo-Handys soll es weiterhin in Europa geben, deutsche Kunden schauen trotzdem in die Röhre

Was haben Oppo, OnePlus, Vivo und Realme gemeinsam? Ja, sie sind alle chinesische Smartphone-Hersteller. Was viele nicht wissen: Sie gehören alle zum chinesischen Konzern BBK Electronics, die schon seit fast einem Jahr einen Patentstreit mit Nokia haben.

Dabei geht es um die Nutzung von unlizenzierter 5G-Technologie, die vom finnischen Unternehmen patentiert wurde. Erst vor einigen Wochen machten sich Gerüchte breit, dass Oppo und OnePlus sich aus dem europäischen Markt zurückziehen wollen, die aber schnell von den beiden Unternehmen dementiert wurden. Oppos jüngstes Statement zum Verkaufsstopp in Deutschland macht allerdings eher wenig Hoffnung.

Verkauf von Oppo-Smartphones in Deutschland bleiben pausiert

Seit August 2022 sind die Verkäufe von Oppo-Smartphones in Deutschland pausiert. Grund dafür ist der genannte Patentstreit mit Nokia, der noch immer nicht geklärt ist. Im August letzten Jahres entschied das Landgericht München 1, dass Oppo die Patente von Nokia verletzt und forderte einen Verkaufsstopp der chinesischen Handys in Deutschland. Zusätzlich fordern sie 2,50 Euro von BBK Electronics für jedes verkaufte Oppo-Smartphone - weltweit.

Das chinesische Unternehmen verkauft davon etwa 200 Millionen Einheiten pro Jahr. Das entspräche also 500 Millionen Euro und schließt noch nicht die Smartphone-Verkäufe von OnePlus, Vivo und Realme mit ein. Oppo wollte mit Nokia außergerichtlich zu einer Einigung kommen, jedoch lehnten die Finnen das Angebot ab.

In einem Statement gegenüber Andreas Floemer von T3N gab Oppo nun bekannt, dass die Geschäfte in Deutschland weiterhin pausiert sind, bis eine Einigung mit Nokia erzielt wird. Sie glauben, dass eine Lösung letzlich gefunden wird und danach die Verkäufe in Deutschland wieder aufgenommen werden können.

Aktuell ist noch unklar, was mit den Smartphones von OnePlus, Realme und Vivo passieren wird. Auf der deutschen Homepage von OnePlus lassen sich aktuell keine Smartphones kaufen, Realme hat keine deutsche Webseite mehr und auf Vivos Seite wurde bisher nichts verändert.

