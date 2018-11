Youtube mit Pop-Ups gegen EU-Urheberrechtsreform - Aber trotzdem für Upload-Filter?

Youtube verstärkt den publikumswirksamen Kampf gegen Artikel 13 der geplanten EU-Urheberrechtsreform. Nachdem Youtubes CEO Susan Wojcicki während der vergangenen Wochen wiederholt in Blog-Beiträgen vor den Folgen von Artikel 13 für Youtuber und ihre Inhalte gewarnt hatte, greift der Konzern jetzt zu direkteren Mitteln.

Wie Torrentfreak mit Bezug auf einen Artikel von TheVerge berichtet, hat Youtube eine Aktion gestartet, die Youtube-Nutzern ein hauseigenes Pop-Up einblendet. Dieses Pop-Up spricht von »ungewollten Konsequenzen«, die Artikel 13 haben könnte - und leitet auf die Webseite der Youtube eigenen SaveOurInternet-Kampagne weiter.

Konkret warnt Youtube, dass Artikel 13 Youtuber und Zuschauer auf der Plattform direkt betreffen werde. Es gebe einen »besseren Weg«, um die Rechte von Künstlern im Internet zu schützen, heißt es außerdem.

Allerdings hat der Protests Youtubes gegen Artikel 13 eine Debatte ausgelöst, in deren Zentrum die Frage nach den tatsächlichen Beweggründen der Plattform in Bezug auf die Urheberrechtsreform steht. Julia Reda, EU-Abgeordnete der Piratenpartei etwa erklärte gegenüber Torrentfreak, dass die Youtube-Chefin bei den Verhandlungen sogar aktiv für Content-Filter werbe.

Tatsächlich gehe es Youtube mit der Kritik an Artikel 13 lediglich darum, eine potenzielle gesetzliche Haftbarkeit für die Plattformbetreiber zu verhindern, sollte mit der Reform das sogenannte Provider Privileg (aktuell muss ein Plattformbetreiber erst aktiv werden, wenn er auf Urheberrechtsverstöße hingewiesen wurde) wegfallen. Youtube erwartet vielmehr, dass Plattformen nur dann für Inhalte haftbar gemacht werden können, auf die man sie vorher gezielt aufmerksam gemacht habe oder die sie mithilfe von Systemen wie Content ID identifizieren können.

Welcher Vorteil sich aus einer solchen Interpretation der Notwendigkeit von Upload-Filtern für Youtube ergeben könnte, bringt Julia Reda folgendermaßen auf den Punkt:

"Wenn der ganze Markt solche Filter installieren müsste, hätte Youtube [mit Content ID] nicht nur einen gigantischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz bei der Entwicklung derartiger Technologien, sondern wäre außerdem in der Lage, diese Filter an kleinere Plattformen zu verkaufen. Große Plattformen wie Youtube würden weiter wachsen und bekämen ein völlig neues Geschäftsmodell an die Hand. Die merklich kleineren EU-Mitbewerber blieben dann auf der Strecke."