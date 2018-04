Twitch ganz entspannt - Festplatten-Defragmentierung als 24/7-Livesteam

Bei Twitch streamen viele Spieler ihre spannenden oder auch nur alltäglichen Gaming-Sessions und lassen die Zuschauer an ihren (hoffentlich aufregenden) virtuellen Erlebnissen teilhaben. Doch vielleicht gibt es auch Twitch-Nutzer, die sich lieber etwas entspannen wollen, statt der adrenalingefüllten Action in Shootern zuzusehen. Genau hier setzt der Kanal TwitchDefrags an, der rund um die Uhr nichts anderes zeigt, als den Defragmentierungsvorgang einer klassischen Festplatte.

Begeisterung bei den Zuschauern

Die einzige Action, die hier zu sehen ist, sind kleine Felder, die kurz aufblinken, während eine Reihe gelber Felder die Anzahl der bereits aufgeräumten Sektoren darstellt. Die begeisterten Kommentare einiger leidenschaftlicher Zuschauer sind ebenfalls auf der Twitch-Seite zu finden:

»Warum?«

»Diese Sektoren sind wie mein Leben - Fehlerhaft«

»Was mache ich eigentlich mit meinem Leben?«

»Heilige Hölle - ein vierfaches r gefolgt von einem sechsfachen w«

Crunchy Data Baby

Zuschauer, die den Kanal TwitchDefrags abonnieren, werden sogar ehrenhalber zu einem Crunchy Data Baby ernannt. In den Frequently Asked Questions beantwortet der Kanal-Inhaber auch die Frage, ob hier denn wirklich 24 Stunden am Tag Festplatten defragmentiert werden. Tatsächlich handelt es sich nur um eine Simulation, die zwar all die schönen Gefühle des Defragmentierens biete, aber keine Festplatten foltere.

Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage wird aber schon in der nächsten Antwort bezweifelt, denn vielleicht war die erste Antwort nur imaginär - das Leben ist immerhin ein Mysterium. Jedenfalls scheint der erst vor acht Tagen erstellte Kanal TwitchDefrags interessant genug zu sein, um immer einige Zuschauer zu haben. Der Kanal wurde schon rund 36.000 Mal aufgerufen.