Twitch Prime - Keine werbefreien Streams mehr für Amazon-Kunden

Twitch hat die Nutzer von Twitch Prime in einer E-Mail darüber informiert, dass die Angebote des Dienstes neu bewertet wurden. Als Resultat dieser Prüfung wird das bisher enthaltene, werbefreie Streamen ab dem 14. September nicht mehr für neue Mitglieder von Twitch Prime enthalten sein.

Die Mitglieder mit einem monatlichen Abonnement können Streams noch bis zum 15. Oktober 2018 werbefrei ansehen und bei Kunden mit einem Jahresabo gilt dies noch bis zum Ende des Abonnements.

Als Grund für die Entscheidung gibt Twitch an, dass die Werbung für die Streamer eine wichtige Einnahmequelle ist und die Streamer Twitch überhaupt erst möglich machen. Durch die Änderung würden die Streamer gestärkt und mehr durch ihr Publikum unterstützt. Alle anderen Vorteile von Twitch Prime werden nicht verändert, es wird also weiterhin jeden Monat Spiele, Inhalte und auch ein Monatsabo für einzelne Kanäle geben.

Sollte ein Kanal für Abonnenten Werbefreiheit anbieten, so gilt dieser Vorteil auch weiterhin. Ansonsten besteht für Twitch-Nutzer noch die Möglichkeit, über ein zusätzliches Twitch-Turbo-Abo die Werbefreiheit auf allen Kanälen zu sichern. Twitch Turbo ist unabhängig von Twitch Prime und kostet 8,99 US-Dollar pro Monat.

Ganz korrekt ist die Aussage von Twitch, dass es keine weiteren Änderungen für Gamer gibt, aber nicht, auch wenn Twitch hier nicht direkt betroffen ist. Der 20-Prozent-Rabatt bei der Vorbestellung von Spielen bei Amazon Prime wird bereits ab 28. August 2018 gestrichen.

Dann gibt es nur noch einen Gutschein über 10 US-Dollar, der nur für eine Reihe vorselektierter Titel gilt. Auf den Code müssen die Nutzer außerdem laut Amazon bis zu 35 Tage lang warten. Er kann also nur rückwirkend bei Amazon für einen Kauf eingesetzt werden.

