Twitter erfüllt langersehnten Wunsch der Community: Der Edit-Button kommt - aber (noch) nicht für alle

Twitter ist einer der größten Mikroblogging-Dienste der Welt. 229 Millionen Nutzer greifen laut Socialmediatoday täglich auf die beliebte Plattform mit dem namensgebenden, zwitschernden Vögelchen zurück.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 wurden Milliarden von Tweets abgesetzt. Unzählige davon mit ärgerlichen Schreibfehlern und falschen Taggings. Um das zu korrigieren müssen die Tweets bislang gelöscht und neu aufgesetzt werden. Da verwundert es kaum, dass das nachträgliche Bearbeiten von Beiträgen bei den allermeisten Nutzern ganz weit oben auf der Hitliste der gewünschten Funktionen des Dienstes steht.

Twitter kommt diesem Wunsch nun aber endlich nach (via Computerbild). Ein brandaktueller Tweet des mittlerweile von Tesla-Chef Elon Musk geführten Unternehmens verspricht einen Editier-Button:

Vorerst wird die Editier-Funktion jedoch noch getestet. Das heißt, sie steht nicht allen Nutzern zur Verfügung. Zunächst sollen interne Mitarbeiter damit ausgestattet werden und in den kommenden Wochen Kunden des Abo-Dienstes Twitter Blue. Wann genau sie allen Nutzern zur Verfügung steht, ist indes noch nicht bekannt. Außerdem ist die Testphase auf ein einziges Land beschränkt – welches das ist, ist ebenso unbekannt, soll aber bald gelüftet werden. Wir gehen allerdings stark von den USA aus.

Während der Testphase sollen Beiträge innerhalb von 30 Minuten nach Erstellen bearbeitet werden können. Es lassen sich dabei mehrere Änderungen vornehmen. Bearbeitete Tweets erhalten ein besonderes Symbol, das Leser darauf hinweist, dass eine Änderung erfolgt ist. Ein Bearbeitungsprotokoll soll ebenfalls enthalten sein. Darin könnt ihr einmal sämtliche Versionen des Tweets einsehen.

Deutschlands Twitter-Chefin Jolanta Baboulidis fast in einem Tweet zusammen, worum es dem Unternehmen geht:

Wir hoffen sehr, dass sich das Twittern mit der Verfügbarkeit der Editier-Funktion einfacher und weniger stressig anfühlen wird. Nutzer*innen sollten in der Lage sein, sich so an der Konversation zu beteiligen, wie es für sie individuell sinnvoll ist, und wir werden weiterhin an Möglichkeiten arbeiten, die genau das mühelos möglich machen.