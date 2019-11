Twitter sorgte kürzlich mit der Nachricht für Aufregung, inaktive Accounts löschen und die Nutzernamen wieder freigeben zu wollen.

Die Social-Media-Plattform wollte mit der Löschung von Konten inaktiver Nutzer ab dem 11. Dezember 2019 beginnen. Betroffene Nutzer sollten im Vorfeld eine E-Mail-Benachrichtigung seitens Twitter erhalten.

Nachdem diverse Nutzer diese Pläne kritisiert hatten, lenkte Twitter jetzt ein und veröffentlichte mehrere Tweets, um die Hintergründe der Löschung inaktiver Accounts zu erklären. Das Unternehmen verwies dabei unter anderem auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

This impacts accounts in the EU only, for now. We’ve always had an inactive account policy but we haven’t enforced it consistently. We’re starting with the EU in part due to local privacy regulations (eg, GDPR).