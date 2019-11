Jimmy Wales, einer der Mitgründer von Wikipedia, will mit WT:Social ein neues soziales Netzwerk umsetzen, wie er auf der Messe Digital X in Köln bekanntgab (via Heise).

Ein Prinzip wird dabei von Wikipedia übernommen: Auf Wunsch können Beiträge als kollaborativ markiert und dann von allen Nutzern bearbeitet werden. Zahlreiche Elemente aus den klassischen Social-Media-Plattformen wie Facebook soll es aber ebenfalls geben.

Mitglieder können sich mit Freunden verbinden, diese in Gruppen einteilen und bekommen Informationen aus den Chroniken der Freunde oder abonnierten Themen in einem übersichtlichen Newsfeed dargestellt.

Der Hauptgrund für Wales, jetzt noch einen Facebook-Konkurrenten ins Rennen zu schicken, beruht auf einer Kritik an Facebook. So sagt Wales, dass Facebook nur auf Erregung und Empörung von Nutzern setze, um Klicks zu generieren.

Keine Werbung im WT:Social

Anders als auf Facebook und Co. soll es auf WT:Social aber keine Werbung geben. Wie Wikipedia selbst soll auch die Social-Media-Plattform crowdfinanziert sein. Bei Wikipedia klappt das Jahr für Jahr.

Dabei ist WT:Social eigentlich als Nachrichtenseite geplant gewesen, was jedoch nicht den erhofften Anklang fand. Jetzt versucht Wales mit dem Gemeinschaftsaspekt, eine Community für sein Projekt aufzubauen.

Zusammen mit nur zwei Entwicklern arbeitet der Wikipedia-Mitgründer an WT:Social. Trotzdem ist es bereits möglich, Beiträge aus dem Newsfeed mit nur einem Klick bei verschiedenen Messengern, LinkedIn, Twitter oder auch dem Konkurrenten Facebook zu teilen.

