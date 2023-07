Kaum liegt Twitter am Boden, ändert Elon Musk das Logo - erneut

Das X markiert die Stelle, aber ob man da auch einen Schatz findet? (Bild: X)

Nicht viel Zeit ist vergangen, seit Elon Musk ankündigte, dass aus Twitter in Zukunft X.com wird. Mittlerweile liegt Twitter wortwörtlich am Boden.

Bereits am Nachmittag des 24. Juli 2023 wurden die Buchstaben am Schild der Zentrale entfernt. Bilder und Videos davon finden sich zur Genüge.

Tatsächlich tauchte sogar das SFPD, die Polizei von San Francisco, vor Ort auf, da es wohl ein Missverständnis rund um einen nicht zugelassenen Kran gab.

Elon Musk hatte angekündigt, wohl während er Diablo IV gezockt hat, dass man das Twitter-Logo mit Schneidbrennern aus dem Gebäude schneiden werde. Am Ende waren es doch nur handelsübliche Akkuschrauber.

Elon Musk ändert Logo - zweimal

Der Vogel wurde abgeschossen und durch ein X ersetzt. Musk gab gleich zu verstehen, dass es sich dabei ohnehin um ein vorläufiges Logo handeln würde. Mittlerweile tauchte ein X mit dickeren Strichen auf (zu sehen im Aufmacherbild), doch auch damit gab sich der Milliardär nicht zufrieden.

Wie er selbst als Antwort auf obigen Tweet schreibt, mochte er die kräftigen Striche nicht und hat das Logo wieder zurückändern lassen. Laut Musks Aussage wird sich das Logo sowieso über Zeit weiterentwickeln.

@twitter ist nun @x

Der offizielle Twitter-Handle wurde abgeschaltet, der neue ist nun @x . Dieser gehörte vormals einem Gene X Hwang, der ein Fotografie- und Videografie-Studio leitet.

Ob Twitter ihm den Handle abgekauft hat, ist nicht klar. Hwang setzte einen Tweet unter dem neuen Handle @x1234567998765 ab und scheint es zumindest mit Humor zu nehmen.

Viele Twitter-Handles wie @TwitterSupport oder @TwitterDev wurden entsprechend umbenannt, während diverse regionale Handles wie die von Twitter Japan oder Twitter India noch nicht betroffen sind.

Wir halten euch auf dem Laufenden bezüglich weiterer Änderungen bei Twitter - oder wenn Elon Musk plant, eine Milliarde Dollar in einen Supercomputer zu investieren.

Die augenscheinliche Hauruck-Aktion von Elon Musk beschäftigt die Tech-Welt. Kurzerhand hat er einfach eines der größten sozialen Netzwerke der Welt umbenannt. Was haltet ihr vom neuen Namen? Glaubt ihr, dieses Rebranding spielt womöglich Meta und Threads in die Hände? Teilt eure Meinungen gerne in den Kommentaren mit.