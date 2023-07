Elon Musk benennt Twitter um: So heißt das Soziale Netzwerk jetzt

Das kann nur Musk: Einfach mal eben eines der größten sozialen Netzwerke umbenennen. (Bild: Britta Pedersen/AFP)

In Zukunft tweetet man nicht mehr bei Twitter, denn wie mehrere Medien einhellig berichten (unter anderem TechCrunch und The Verge), benennt Elon Musk das soziale Netzwerk um.

Der neue Name lautet X.

Aus dem Vogel wird ein Buchstabe

Auch das Logo muss weichen: Bis ein offizielles neues Zeichen gefunden ist, repräsentiert übergangsweise ein X statt des blauen Vogels das soziale Netzwerk.

Gegen 12 Uhr nachts begann Musk über die Umbennung zu twittern. Es begann mit einem Tweet, in dem es hieß: Bald werden wir uns von der Marke Twitter verabschieden und nach und nach auch von allen Vögeln , gefolgt von einem zweiten Tweet, in dem er hinzufügte: Wenn heute Abend ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wird, werden wir morgen weltweit live gehen .

Weitere Worte verlor Musk erst mal nicht und twitterte kryptische Nachrichten wie diese.

Auch die Angestellten bei Twitter bekamen eine E-Mail von Musk persönlich, schreibt eine Redakteurin der Newsseite Platformer auf Metas neuem sozialen Medium Threads.

Elon Musk und der Buchstabe X

Der 24. Buchstabe des modernen Alphabets findet sich in fast jedem Projekt von Elon Musk der letzten beiden Dekaden: Paypal hieß einst X.com , SpaceX, X ist der Name von Teslas SUV und einst sagte der Milliardär, er wolle Twitter in X, the everything app (etwa: Die App für alles ) verwandeln.

Einen entsprechenden Trailer hat Musk ebenfalls gepostet.

Anfragen an Twitter beantwortet der Dienst momentan nicht und schickt nur ein Wir werden auf Sie zurückkommen als Antwort.

Elon Musk hat es wieder getan: Dieses Mal ist es keine Aussage, die die Techwelt erschüttert, sondern die Umbenennung von Twitter in X. Was haltet ihr von Musks Idee? Ist das eine Kurzschlusshandlung oder war das von langer Hand geplant? Und vor allem: Glaubt ihr, dass das zum Erfolg führen wird? Teilt es uns in den Kommentaren mit.