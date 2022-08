Nach dem Fall von Platz eins verliert Full HD bald auch Platz zwei

Innerhalb von fünf Jahren vom unangefochtenen Spitzenreiter zum Wackelkandidaten auf Platz zwei - was sich wohl so mancher für die Fußball-Bundesliga und den FC Bayern München mit seinen inzwischen zehn (!) Titeln in Folge wünschen würde, gilt für die Full-HD-Auflösung unter euch bereits.

Anfang 2017 haben in unserer damaligen Umfrage noch knapp zwei Drittel der Teilnehmer angegeben, in 1920x1080 zu spielen. Nachdem Full HD bereits im letzten Jahr mit nur noch 31,4 Prozent von Platz eins verdrängt wurde, rückt in diesem Jahr mit nochmal deutlich niedrigeren 21,8 Prozent sogar Platz drei in große Nähe:

Mit 17,2 Prozent ist die 21:9-Auflösung 3440x1440, die auch als UWQHD bezeichnet wird, auf Platz drei. Der Anstieg im Vergleich zur letzten Umfrage liegt bei etwa fünf Prozentpunkten. Gehen die Verluste für Full HD und die Gewinne für UWQHD in ähnlichem Maße weiter, dürfte 1920x1080 im nächsten Jahr auch von Platz zwei gestoßen werden.

Es ist sogar denkbar, dass es nur noch für Platz vier reicht, wenn die 4K-Auflösung mit derzeit 13,8 Prozent ein gutes Stück zulegen sollte. Was sich genau hinter der 4K-Bezeichnung verbirgt, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Die große Masse bei Steam zeichnet ein völlig anderes Bild

Bemerkenswert ist der Vergleich mit den Werten aus der Hardware-Umfrage bei Steam. In der aktuellen Version für den Juli 2022 liegt Full HD mit 67,1 Prozent mit großem Abstand auf dem ersten Platz, die UWQHD-Auflösung kommt dagegen nur auf 1,5 Prozent.

Interessant fällt auch die Entwicklung der Full-HD-Verbreitung bei Steam in den vergangenen fünf Jahren aus. Die folgenden Angaben beziehen sich jeweils auf die Steam-Umfrageergebnisse aus dem Juli des entsprechenden Jahres:

2017 48,8 Prozent 2018 63,7 Prozent 2019 63,9 Prozent 2020 65, 5 Prozent 2021 67,2 Prozent 2022 67,1 Prozent

Während sich die Verbreitung von Full HD in unseren Umfragen bereits seit 2017 im freien Fall befindet, ist sie bei Steam im Gegenteil sogar meist angewachsen. Überraschend kommt das allerdings nicht, wenn man bedenkt, wie groß die Spielerzahl dort ist und dass Steam weltweit genutzt wird.

Wenn ihr überlegt, euch einen neuen Monitor anzuschaffen, empfehlen wir euch abschließend unseren jüngsten Tech-Podcast, der sich genau diesem Thema widmet. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören!

Wie lange ist es her, dass ihr auf einem Monitor mit Full-HD-Auflösung gespielt habt oder tut ihr es noch? Und falls ihr wirklich überlegt, euch einen neuen Bildschirmen für den PC zu kaufen, gibt es bestimmte Eckdaten wie die Auflösung, die Bildwiederholrate oder die Panel-Technologie, die für euch absolute Must-Haves sind? Schreibt es gerne in die Kommentare!