Roboter + iPad = Student: Weil wegen des Corona-Virus in Japan derzeit keine Abschlusszeremonien für Universitätsstudenten stattfinden können, hat sich eine Uni einer besonders kreativen Lösung bedient. Sie lässt Studenten in bester Sheldon-Cooper-Manier von Zuhause aus an der Zeremonie teilnehmen.

Angst vor Corona? Sheldons mobiles Gerät für virtuelle Präsenz schafft Abhilfe

Zeremonien spielen im traditionsbewussten Japan eine große Rolle. Die Abschlusszeremonien für die Graduierung der Studenten bilden da keine Ausnahme, allerdings können diese aktuell wegen der Covid-19-Pandemie nicht in gewohnter Form stattfinden. Die Business Breakthrough University in Tokio gibt den Studenten deshalb die Möglichkeit, an einer alternativen Zeremonie teilzunehmen, wie Reuters berichtet.

Wie funktioniert die alternative Abschlusszeremonie? Die Studenten erscheinen nicht persönlich bei der Zeremonie, sondern steuern stattdessen einen Roboter namens Newme der Firma ANA Holdings. Diese Roboter besitzen ein Tablet als Kopf, auf dem das Gesicht des jeweiligen Studenten zu sehen ist.

Die Studenten fahren ihren jeweiligen Roboter nacheinander bis zu einem Podium, wo sie ihr Abschlussdiplom in Empfang nehmen. Kenichi Ohmae, der Präsident der Universität, platziert das Diplom auf einer Halterung am Roboter, während die Mitarbeiter der Universität klatschen und gratulieren.

Die Zeremonie, bei der auch die Roboter social distancing praktizieren, sieht dabei wie folgt aus:

Was hat das Ganze mit Sheldon Cooper und The Big Bang Theory zu tun? Mal abgesehen davon, dass sich die Universität und die US-Serie mit denselben Initialen abkürzen lassen (BBT): Die Idee, sich mit einem ferngesteuerten Roboter inklusive Monitor als Kopf vor Krankheiten zu schützen, kam auch schon dem hochintelligenten Nerd Sheldon Cooper.

Sheldon entwickelt nämlich in der Folge »Der sicherste Ort der Welt« (Staffel 4) ein sogenanntes »mobiles Gerät für virtuelle Präsenz«, der ihn vor potentiell tödlichen Unfällen und Krankheiten bewahren soll. Dieses Gerät besitzt eine frappierende Ähnlichkeit mit den Robotern der japanischen Universität - aber seht selbst:

Es scheint, als sei Sheldons Idee gar nicht so bescheuert, wie wir beim Anschauen der Folge von BBT zunächst gedacht haben...