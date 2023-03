Neuer Unreal Editor macht aus Fortnite vollkommen neue Spiele und verblüfft selbst CoD-Fans

Das ist Fortnite? Der Unreal Editor beeindruckt viele mit seinen neuartigen Welten.

Anlässlich einer Präsentation zur Unreal Engine präsentierte Epic Games am Mittwoch den neuen Unreal Editor für den Battle-Royale-Shooter Fortnite - und veröffentlichte ihn auch gleich als kostenlose Beta. Das mächtige Tool lässt euch Welten erstellen, die nur noch entfernt an das ursprüngliche Spiel erinnern, und beeindruckt bereits jetzt viele Spielerinnen und Spieler.

Bereits mehrere neue Spiele verfügbar

Mit dem Creative Mode ist es schon seit 2018 möglich, Fortnite nach eigenen Wünschen anzupassen, der neue Editor soll aber weitaus mächtiger werden. Dank der Möglichkeit, neue Assets zu benutzen und zu importieren, können neue Welten und Spiele ganz anders als das altbekannte Fortnite aussehen, wie ein kurzer Trailer bereits zeigt:

0:15 Trailer zeigt, was mit dem neuen Unreal Editor alles in Fortnite entstehen kann

In einer Tech-Demo zeigen die Entwickler etwa eine grafisch beeindruckende asiatische Fantasy-Welt, in der ihr sogar einem eigens erstellten Drachen begegnet, sowie eine Fabrikanlage, in der ihr gegen Alien-Roboter kämpft. Ihr müsst euch aber nicht mit Tech-Demos und Trailern zufrieden geben, sondern könnt bereits in drei neue Spiele hüpfen, die bereits im obigen Trailer angeteast wurden:

Deserted Domination (Multiplayer): Ein klassischer Shooter-Modus, in dem zwei Teams gegeneinander kämpfen und Eroberungspunkte halten müssen um zu gewinnen. Als Karte dient eine verlassene Ölraffinerie. Sogar die CoD-Experten von CharlieIntel zeigen sich begeistert von diesem Modus.

Forest Guardian (Singleplayer): In einem mythologisch-asiatischen Setting erkundet ihr hier einen verzauberten Wald und tretet im Nahkampf gegen Wolfsrudel und einen Drachen-Boss an.

The Space Inside (Singleplayer): Hier müsst ihr einer Reihe von Escape Rooms mit unheimlicher Atmosphäre entkommen und einem Geheimnis auf die Spur gehen.

Wenn ihr die Spiele selbst ausprobieren wollt, müsst ihr zu den verlinkten Seiten von Deserted Domination, Forest Guardian und The Space Inside gehen. Dort könnt ihr sie über einen Button eurer Modusliste hinzufügen. Ändert in der Lobby von Fortnite dann euren Spielmodus und geht zum Entdecken-Bildschirm. Dort findet ihr dann die neuen Spiele.

In der Zukunft setzt der Unreal Editor natürlich nicht nur auf von Entwicklern erstellte Modi und Spiele, sondern hofft vor allem auf die Kreativität der Community. Hobby-Entwickler können über Plattform-Grenzen hinweg gemeinsam an ihren neuen Kreationen arbeiten. Vielleicht hat der Editor sogar das Potenzial, Roblox Konkurrenz zu machen.