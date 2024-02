Riesiger Deal: Disney investiert 1,5 Milliarden in Fortnite, um ein »neues Gaming-Universum« zu erschaffen

Indy, Darth Vader und Prinzessin Elsa bekommen künftig eine neue Bühne in Fortnite.

Geralt von Riva, Eminem, Wonder Woman: Die Liste fiktiver Charaktere und echten Berühmtheiten, die schon ihren Auftritt im Battle-Royale-Shooter Fortnite hatten, ist lang. Auch beliebte Charaktere aus den Star-Wars-Filmen und dem Marvel Cinematic Universe können hier als Skin ausgerüstet werden.

Allerdings werden wir in den nächsten Jahren noch viel mehr von den Marken aus dem Hause Disney sehen. Das kündigt das Unternehmen nun mit verheißungsvollen Worten an.

Ein großes Spiel- und Unterhaltungsuniversum

Das möchte Disney mit dem Partner Epic Games erschaffen. Am Anfang steht eine Investition von 1,5 Milliarden Dollar, um einen Anteil an dem Entwickler der Unreal Engine zu erwerben. Aber was ist genau für die Kooperation geplant? In der Ankündigung bleibt Disney eher vage, und beschreibt das Projekt folgendermaßen:

Es wird nicht nur eine Spiele-Erfahrung der Weltklasse sein und mit Fortnite zusammenarbeiten, das neue langlebige Universum wird viele Möglichkeiten für Konsumenten bieten, Inhalte, Charaktere und Geschichten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar und mehr zu spielen, schauen, kaufen und interagieren. Spielern und Fans wird es möglich sein, eigene Geschichten und Erfahrungen zu erschaffen, ihr Fandom auf eine besondere Disney-Art auszudrücken, und Inhalte untereinander zu teilen. All das wird von der Unreal Engine angetrieben.

0:43 Disney kündigt im Trailer eine große Kooperation mit Fortnite an

Die Pläne gehen also deutlich über zusätzliche Disney-Skins und Events im Battle-Royale-Shooter hinaus. Es klingt eher so, als wären eigene Spiele im zum Hub wachsenden Fortnite geplant. Erst kürzlich veröffentlichten die Entwickler schließlich jeweils ein eigenes Lego-, Musik- und Rennspiel im Rahmen des Big Bang Events.

Und mit dem schon im März 2023 veröffentlichten Unreal Editor können Spielerinnen und Spieler auch schon längere Zeit ihre eigenen Spiele auf Basis der Unreal Engine erstellen. Für den stehen auch etwa schon Star-Wars-Assets bereit, mithilfe derer Fans schon ein Multiplayer-Shooter mit Klonen und Jedi bauten.

Es gehört nicht mehr viel dazu, sich eine mögliche Zukunft der Zusammenarbeit von Disney und Epic Games auszumalen. Was genau uns erwartet, wird sich aber erst noch zeigen.

Die Zusammenarbeit von Epic Games und Disney reicht übrigens schon länger zurück. Die Unreal Engine kam schließlich schon bei Spielen wie Kingdom Hearts 3 oder Star Wars Jedi: Survivor zum Einsatz. Aber auch zur Bearbeitung von Filmen und zur Erstellung von Attraktionen in Disney-Parks wurde Epics Spiele-Engine genutzt.