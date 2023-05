Chaos bei Apple: Notfall-Update 16.4.1a frustriert iPhone-Nutzer

Um es im Wortlaut des legendären Trapattoni zu sagen: "Was erlaube Apple?" Na ja, ganz schlimm war's nicht - und Apple behob das Problem schnell. (Bilder: RobbinHiggins und akiratrang2411; beide über Pixabay)

Am gestrigen Dienstagabend ploppte bei Apple-Nutzern weltweit ein Blitz-Upgrade auf dem Display auf. Die Nutzer wurden aufgefordert, die schnelle Sicherheitsmaßnahme 16.4.1 (a) zu installieren. Bei Mac OS soll das Update reibungslos funktioniert haben – bei iOS-Nutzer hingegen sorgte das 85-MB-schlanke Update für Kopfkratzen.

Was ist bei Apple passiert?

Mit dem jetzt veröffentlichten Sicherheitsupdate nutzt Apple erstmals eine Funktion, die schon letztes Jahr im Rahmen des Betriebssystems iOS 16 eingeführt wurde. Mit dem neuen Sicherheitsupdate will Apple solche Probleme angehen, die besonders schnell gelöst werden sollten.

Diese Blitz-Updates, auch Rapid Security Reponse (RSR) genannt, sind von den altbekannten Systemupdates zu unterscheiden. Markiert sind solche, auf Schnelligkeit abzielenden, Updates durch ein Suffix. So heißt das jetzt veröffentlichte Update 16.4.1 (a). Das Kürzel (a) markiert also: Es handelt sich um eine RSR - und nicht um ein reguläres Update. Mit RSR werden wichtige Verbesserungen in puncto Sicherheit nachgeschoben – zeitlich angesiedelt zwischen den regulären Software-Updates.

RSR gibt es für die Betriebssysteme iOS, iPad OS und Mac OS; diese Notfall-Updates verändern Dateien im schreibgeschützten Bereich des Betriebssystems (Der Standard hat berichtet).

Wie der User Mr. Macintosh gestern Abend über Twitter berichtet hat, hatte das Apple-Update Schwierigkeiten mit der Verifizierung.

Bei vielen Nutzer kam es zu Schwierigkeiten. Entweder, das Update konnte nicht verifiziert werden, oder eine fehlende Internetverbindung wurde gemeldet. Wohl gemerkt: eine Internetverbindung, die – jenseits der Fehlermeldung – sehr gut funktioniert hat (wie laut stern.de viele Nutzer berichtet haben).

Schnelle Lösung für Apple-Nutzer

Im Verlauf des Abends soll Apple der Probleme Herr geworden sein; das Sicherheitsupdate hat dann am späten Abend weitestgehend reibungslos funktioniert. Verantwortlich für den Fehler waren scheinbar nicht erreichbare Server, jene Apple für den Authentifizierungs-Vorgang des Updates verwendet.

Welcher tiefgreifende Fehler mit dem Schnell-Update 16.4.1 (a) behoben wurde, ist bislang nicht bekannt. Angesichts der Tatsache, dass von Herstellerseite eine Dringlichkeit erkannt wurde, anschließend ein entsprechendes Update veröffentlicht wurde, ist Nutzern anzuraten, das Update zu installieren.

Andererseits: Mit dem nächsten, regulären Update werden die durch 16.4.1 (a) vorgenommenen Änderungen ohnehin übernommen.

Hattet auch ihr gestern Abend mit dem Highspeed-Update zu kämpfen - oder ist das Apple-Mobilteil bei euch zur Abendstunde sowieso ausgeschaltet? Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Sicherheitslücken mit der RSR geschlossen wurden!