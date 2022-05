Klingt wie ein Ferrari, fährt aber nur 20 km/h: V12-Motor-Sound trifft E-Roller

Der satte Sound eines Ferrari mit V12-Motor zieht die Blicke der meisten Menschen auf sich. Das könnt ihr jetzt schon weitaus günstiger bekommen, und ihr braucht sogar keinen Ferrari dafür.

Ein zusätzlicher Lautsprecher des E-Scooter-Herstellers Segway imitiert den Sound eines Verbrennungsmotors. Welchen Motor ihr mit einem der kompatiblen Fahrzeuge (dazu gleich mehr) nachahmen wollt, ist dabei ganz euch überlassen. Ihr habt die Wahl zwischen:

Einzylinder

Zweizylinder

V8-Motor

V12-Motor

Elektromotor

Der Elektromotor-Sound verstärkt dabei nur den nativen Sound des Gefährtes, da die E-Scooter von Segway bereits von so einem Modell angetrieben werden.

Deutlich kurioser ist es dagegen, wie ein kleiner Scooter mit dem Sound eines V12-Motors um die Ecke geflitzt kommt, wobei hierzulande maximal 20 km/h erlaubt sind. Eine Demonstration zu dem passenden Ninebot Engine Speaker zu einem Preis von 149 US-Dollar findet ihr in diesem Video:

Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Aufnahmen in einer Tiefgarage vorgenommen wurden, was den Klang des überschaubar großen Lautsprechers deutlich verstärken dürfte. Nochmal wesentlich kleinere Lautsprecher haben Forscher des MIT entwickelt, mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel:

Mit welchen Geräten funktioniert das?

Ihr verbindet den Lautsprecher mit dem E-Scooter via Bluetooth und könnt ihn mit einer dafür vorgesehenen Halterung an der Stange befestigen. Anschließend reagiert der Sound auf euren Input: Wenn ihr beschleunigt, spielt der Lautsprecher entsprechende Sounds ab, wenn ihr vom Gas geht oder bremst, wird er leiser.

Das funktioniert mit der Ninebot-Produktreihe von Segway. Dazu gehören die folgenden Modelle:

Ninebot Tretroller

Ninebot E-Scooter

Ninebot Go-Kart-Serie

Ninebot E-Moped

Ninebots selbstbalancierende Fahrzeuge

Ihr könnt den Motorenlautsprecher auch als normalen Bluetooth-Lautsprecher nutzen, um während der Fahrt oder zu Hause eure Lieblingsmusik abzuspielen. Außerdem soll er sich auch bei schlechtem Wetter nutzen lassen Dank IP55-Zertifizierung gegen Wasser und Staub.

Das weitgehend ausbleibende Motorgeräusch ist auch bei den Herstellern von E-Autos ein Thema. Der ID.3 von Volkswagen zum Beispiel klingt wie ein Star-Wars-Raumschiff:

Könntet ihr euch vorstellen, mit einem E-Scooter unterwegs zu sein, der per Bluetooth-Lautsprecher eher wie ein Sportwagen klingt? Und was haltet ihr generell von solchen Scootern als Fortbewegungsmittel? Schreibt es gerne in die Kommentare!