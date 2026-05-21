Endlich Gothic! Sichert euch jetzt einen von 50 Keys im großen Plus-Gewinnspiel

In Kooperation mit unserem Partner Gamesplanet verlosen wir 50 Keys für das Gothic Remake.

Das Warten ist fast vorüber! Am 5. Juni ist es endlich soweit und das langersehnte Gothic Remake erscheint unter der Fuchtel von Alkimia Interactive. Der ruppige Rollenspiel-Klassiker besticht in seiner Neuauflage mit besserer Steuerung, moderner Grafik, starker deutscher Vertonung und etlichen Modernisierungen und Erweiterungen des Kerngameplays.

Unsere Plus-Mitglieder haben jetzt die Chance, sich die Vollversion des Spiels noch vor Release zu sichern: Wir verlosen gleich 50 Keys unter allen teilnehmenden Mitgliedern. Wer sein Glück versuchen will, hat bis zum 5. Juni um 12:00 Uhr Zeit am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner bekommen dann nach Ablauf des Gewinnspiels ihren Key per Mail.