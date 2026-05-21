Endlich Gothic! Sichert euch jetzt einen von 50 Keys im großen Plus-Gewinnspiel

Das Warten ist fast vorüber! Am 5. Juni ist es endlich soweit und das langersehnte Gothic Remake erscheint unter der Fuchtel von Alkimia Interactive. Der ruppige Rollenspiel-Klassiker besticht in seiner Neuauflage mit besserer Steuerung, moderner Grafik, starker deutscher Vertonung und etlichen Modernisierungen und Erweiterungen des Kerngameplays.
Unsere Plus-Mitglieder haben jetzt die Chance, sich die Vollversion des Spiels noch vor Release zu sichern: Wir verlosen gleich 50 Keys unter allen teilnehmenden Mitgliedern. Wer sein Glück versuchen will, hat bis zum 5. Juni um 12:00 Uhr Zeit am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner bekommen dann nach Ablauf des Gewinnspiels ihren Key per Mail.Direkt zum Gothic Remake Gewinnspiel für Plus-Nutzer