Vanmoof insolvent: Warum der E-Bike-Hersteller gescheitert ist

Vanmoof ist insolvent - woran hat’s gelegen? (Quelle: Vanmoof)

Im vergangenen Monat musste der niederländische E-Bike-Hersteller Vanmoof Insolvenz anmelden. Die Konsequenz: Bestellungen werden trotz bezahlter Ware nicht mehr bearbeitet, auch Reparaturen werden nicht mehr angenommen und durchgeführt.

Doch wie konnte es so weit kommen?

Ein Vertragshändler von Vanmoof gibt nun im Gespräch mit dem Handelsblatt (Paywall) Einblicke hinter die Kulissen: Für den in Berlin ansässigen Daniel Torillas, der in seinem Laden Another kind of bikeshop die E-Bikes von Vanmoof angeboten und repariert hat, kommt die Insolvenz nicht überraschend.

Die Gründe für das Vanmoof-Aus

Der Hauptgrund laut Torillas: Vanmoof wollte ein exklusives Produkt zu einem günstigen Preis für die Masse anbieten .

Die E-Bikes des Herstellers wurden zu einem Startpreis von etwa 2.500 Euro angeboten - zu günstig, um die Produktionskosten und weitere Ausgaben wieder einzutreiben.

Denn auch bei der Produktion sind Fehler unterlaufen: So hat Vanmoof die Teile für die E-Bikes selbst produziert und musste aufgrund fehlender Erfahrung viele Geräte reparieren lassen. Etwa jedes zehnte Modell wurde laut Torillas zurückgeschickt.

Dabei wurden diese Vertragspartner wie der Torillas-Laden erst spät ins Leben gerufen - zu spät, denn bei defekten Fahrzeugen schickte Vanmoof die Geräte in den ersten Jahren nach Gründung stets in die Niederlande zurück.

Durch die hohen Kosten, die durch den Versand und die Rücknahme aus ganz Europa entstanden sind, schaufelte sich Vanmoof so sein eigenes Millionengrab.

Ein unschöner Nebeneffekt, der seit der Insolvenz entstanden ist: Vanmoof schuldet Torillas durch ausstehende Reparaturrechnungen ebenfalls mehrere Tausend Euro - Kosten, auf die der Shop-Besitzer ebenso wie die Kunden sitzen bleiben wird.

Denn für die Kundschaft, die noch auf Vanmoof-Bikes setzt, hängt ein Damoklesschwert über dem Kopf.

Noch laufen die Server, die für das Entsperren, Orten oder Schalten der Fahrräder notwendig ist. Die Betonung liegt auf noch; wie lange es dauert, bis die Insolvenzverwalter auch hier den Stecker ziehen, ist noch völlig unklar.

