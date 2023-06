Die vielleicht verrückteste Tastatur der Welt soll auch die schnellste sein - aber wie funktioniert sie?

Tippen, tippen und nochmals tippen, bis die Papillarleisten krachen? Es geht auch anders. (Bild-Quelle: Video_StockOrg über Adobe Stock)

Kennt ihr schon die (vermeintlich) schnellste Tastatur der Welt? Falls nicht, dann macht jetzt Bekanntschaft mit der Tastatur, deren Optik an ein mittelalterliches Folterinstrument erinnert. Dieser Vergleich wird zumindest auf TikTok aufgemacht, wo ein technikbegeisterter User diese ungewöhnliche Tastatur vorstellt.

Aufmerksame Leserinnen und Leser von GameStar (Tech) wissen natürlich längst: Wir haben bereits anno 2020 auf die unkonventionelle Tastatur aufmerksam gemacht. Neu ist indes, wenn jetzt Nutzer ihre Begeisterung für das Gerät bekunden. Doch auch kritische Stimmen werden in den Online-Netzwerken laut.

Nähern wir uns Charachorder zunächst vorsichtig mit den Fingerspitzen. Vorab die Info: Nein, das ist kein Test, mehr ein Fingerzeig nach dem Motto: Seht mal her! Ist das nicht verrückt?

Die Tastatur heißt (fast) genauso wie das US-Startup hinter dem Tastenwerk: Charachorder One. Mit der Tastaturalternative sollen bis zu 300 Wörter pro Minute tippbar sein. Zum Vergleich: Der Weltrekord im Schnellschreiben mit einer handelsüblichen ABC-Klaviatur liegt bei knapp über 215 Wörtern pro Minute (t3n hat über Golem berichtet).

So sieht die Pretiose aus: wie zwei Gaming-Controller, die ein verrückter Erfindergeist zusammengestöpselt hat.

Die Darreichungsform der Tastatur-Alternative gleicht zwei Gaming-Controller, verbunden über eine Stange. Laut YouTuber Andre Veltens könnt ihr über diese Verbindungsstange übrigens den Abstand zwischen den beiden Hand-Panels einstellen.

Wie funktioniert die Tastatur?

Schaltsticks: Jedem der Schaltsticks sind 4 bis 8 Schriftzeichen zugeordnet (inklusive Ziffern, Sonderzeichen oder den Pfeiltasten).

Jedem der Schaltsticks sind 4 bis 8 Schriftzeichen zugeordnet (inklusive Ziffern, Sonderzeichen oder den Pfeiltasten). Cursor manövrieren: Wahlweise könnt ihr auch den Cursor eurer Maus vermittels einer dieser Joysticks steuern.

Wahlweise könnt ihr auch den Cursor eurer Maus vermittels einer dieser Joysticks steuern. Alternative Oldschool-Tippen: Wer irgendwann feststellt, schneller zu tippen denn zu denken, der kann Buchstaben und Zeichen auch hintereinander eingeben – und nicht parallel. Fast wie mit einer gewöhnlichen Tastatur.

Und wie funktioniert's in der Praxis? Gleichzeitig Schriftzeichen auswählen und das gewünschte Wort erscheint: Der TikToker von oben nennt als Beispiel das Wörtchen Fun (zu Deutsch: Spaß ). Sofern ihr die passenden Schaltsticks parallel bedient, damit die Buchstaben F, U und N auslöst, erscheint das Wort Fun pronto auf dem Bildschirm. Dank dieser Art der Eingabe sollt ihr unwahrscheinlich schnell Sätze bilden, ums in den Worten des enthusiasmierten TikTokers zu sagen.

Wie lerne ich den Umgang mit der Tastatur?

Steile Lernkurve: Genauso wie beim Zehn-Finger-System einer konventionellen Tastatur, müsst ihr die Eingabe mit dem Characoder erst lernen. Bevor ihr also schneller als jemals zuvor beim Getippsel auf der Tastatur werdet, müsstet ihr Zeit aufwenden, um eine Routine für die Eingabemethode via Charachorder zu erlangen. Konkret soll laut Herstellerangaben eine Eingewöhnungszeit von mindestens einem Monat vonnöten sein, um die ungewöhnliche Tastatur zu beherrschen. Gesetz dem Fall, ihr versenkt täglich 30 bis 60 Minuten ins Training.

Wir wundern uns: Aber welches Wort erkennt die Tastatur, wenn sich aus den gewählten Buchstaben Anagramme bilden lassen? Sprich: Wenn ich an Buchstaben K, A, T, E und R auslöse, entsteht dann der flauschige Kater , die Orientierung verschaffende Karte oder die griechische Insel Kreta . Alle diese Wörter werden aus denselben Buchstaben gebildet. Wer werden bei Charachorder anfragen, ob wir ein Testmuster erhalten – und euch gegebenenfalls im Anschluss Bericht erstatten.

Wie findet's die Nutzerschaft?

Kritikpunkt 1: Der YouTuber Andre Veltens bemängelt am Charachorder, dass der sogenannte Chord-Modifikator nicht mit Deutsch als Sprache umgehen kann. Andre nennt als Beispiel das Wort muss . Wenn Andre jetzt muss in müssen umwandeln möchte, dann funktioniert das nicht via Chord-Modifikator. Zumindest nicht sofort. Denn der Modifikator macht in dem Beispiel aus muss die englische Verlaufsform mit -ing -Endung. Also wird draus: mussing . Ergo: Solange ihr nicht sprachschöpferisch tätig werden wollt, könnt ihr nicht vernünftig schreiben.

Laut Veltens besteht ein Workaround daraus, einen gesonderten Chord-Modifikator zu erstellen, diesen als Befehl auf eine Taste zu legen. Das führt dann dazu, dass ihr diese Taste zusätzlich drücken müsst - was leicht umständlich wird. Wollt ihr mit dem Charachorder also einen deutschsprachigen Text tippen, erfordert das zusätzliche Fingerakrobatik.

Kritikpunkt 2: Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die wahrgenommene Schwammigkeit. Damit ist das Tippen mit dem Charachorder gemeint. Die verbesserungswürdige Bauart der Schaltsticks und die unbefriedigende Standhaftigkeit der Hand-Panels führen dazu, dass manchen Nutzern das Eingabegerät untern den Händen wegrutscht. Stellenweise heißt es dazu, die aktuelle Version des Charachorders verfüge über stabilere Schaltsticks.

Im Bild seht ihr, welche Schriftzeichen welchen Joysticks ab Werk zugeordnet sind.

Seit Markteinführung des Charachorder One jedenfalls sind mittlerweile über drei Jahre verstrichen – und von einer Durchdringung mit Charachorders oder vergleichbaren Eingabegeräten kann nicht die Rede sein. Das Gerät bleibt scheinbar vorerst in der Nische. Wenn auch einer faszinierenden. Bepreist ist die Tastatur mit 200 US-Dollar.

