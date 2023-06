Vodafone-Störung: Wieso es viele Ausfälle bei Internet und TV gibt und wer betroffen ist

Laut Störungskarte sind aktuell vor allem Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart und Nürnberg betroffen. (Bild-Quellen: Ralf über Adobe Stock; Störungskarte bei Netzwelt)

Nutzt ihr den Mobilfunkanbieter Vodafone? Dann seid ihr aktuell sehr wahrscheinlich von Störungen betroffen. Aktuell berichten Nachrichtendienste vermehrt über massive Störungen bei Vodafone-Kunden in Bayern und rund um Dresden. Jenseits davon könnt ihr bis einschließlich zur zweiten Jahreshälfte 2023 mit Störungen beim TV-Empfang über Vodafone rechnen (Netzwelt und Giga haben berichtet).

Kabelschaden in Böblingen, Störungen und Dresden und Bayern: Beim Störungsmelder von Netzwelt gehen seit gestern vermehrt Störmeldungen ein; vorrangig kommen die Störungen aus und um Dresden, sowie aus Bayern. Als wahrscheinliche Ursache wird ein Kabelschaden in Böblingen genannt, einer Stadt in Baden-Württemberg. Betroffene berichten von Störungen im Bereich Telefonie, Mobilfunk und Internet.

Sobald Kabelschäden in Böblingen behoben wurde, dürften die Störungen enden. Wie lange die Reparaturen andauern, ist bislang nicht bekannt. Darüber hinaus mehren sich momentan auch die Probleme mit den TV-Anschlüssen via Vodafone. Dahinter steckt eine deutschlandweite Umstellung.

TV-Umstellung bei Vodafone

Die bewusste Umstellung läuft bereits seit August 2022. Der Anfang wurde im August 2022 in Nürnberg gemacht – und zieht sich aktuell durch die Bundesrepublik. Im Sommer dieses Jahres soll die Umstellung endlich vollständig abgeschlossen sein. Dahinter steckt eine groß angelegte Vereinheitlichung des TV-Kabelnetzes von Vodafone. Um diese Vereinheitlichung vorzunehmen, passt Vodafone aktuell die Empfangs-Frequenzen um.

Aber warum dauert die Vereinheitlichung so lange?

✅Problem Nr. 1 - Die Fußballweltmeisterschaft 2022: Laut Netzwelt wird Vodafone seine Mühen haben, die Umstellung wie geplant bis zum Sommer dieses Jahres hinzubekommen. Als ursprüngliches Ziel wurde der Juli 2023 angepeilt. Gründe für die Verspätung sind vor allem zwei größere Unterbrechungen im Zuge der WM 2022, die Vodafone den sprichwörtlichen Knüppel zwischen die Beine geworfen haben.

✅Problem Nr. 2 - Größere Vorbereitungen als angenommen bei Vodafone West: Insbesondere in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen sollen die Vorbereitungen aufwendiger ausfallen als angenommen. Deshalb werden die Umstellungen dort vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 angegangen. Hintergrund dazu: Das Vodafone-Netzwerk ist in verschiedene Regio-Bereiche aufgeteilt.

Wer ist wann von der TV-Umstellung betroffen? Wer sich in einer der nachstehenden Regionen aufhält, ist laut dem inoffiziellen Forum Vodafone Kabel-Helpdesk in den kommenden Tagen von der Umstellung betroffen.

20. Juni: Halberstadt

Halberstadt 20. Juni: Halle

Halle 20. Juni: Potsdam

Potsdam 20. Juni: Cottbus

Cottbus 20. Juni: Halberstadt & Halle

Halberstadt & Halle 27. Juni: Karlsruhe

Worauf müsst ihr bei der TV-Umstellung achten? Laut Vodafone soll die Umstellung für euch unbemerkt vonstattengehen. Denn diese sollen auf nachtschlafende Zeit gesetzt sein. Als Grund für die Umstellung nennt Vodafone einen hohen Bedarf an Geschwindigkeit und eine Stärkung der Konnektivität.

Vor der eigentlichen Umstellung erhaltet ihr einen Brief oder E-Mail. Dieses Schreiben kündigt euch das Datum der Umstellung an. In der Nacht der eigentlichen Umstellung müsst ihr in der Regel nichts weiter tun, als euren TV-Receiver eingeschaltet zu lassen. Am Folgetag solltet ihr euren Receiver überprüfen. Hat alles geklappt, solltet funktioniert das TV wie gewohnt (eine detaillierte Handreichung liegt beim Anbieter vor).

Soweit die offizielle Handreichung Vodafones. Dass die Umstellung mitnichten reibungslos vonstattengeht, davon zeugen scheinbar die sich häufenden Störungsmeldungen.

Seid ihr auch Vodafone-Kunde und seid Leidtragender von Störungen? Oder seid ihr begeisterter Vodafone-Kunde er ersten Stunde und habt dem großen Internetanbieter auf Lebenszeit die Treue geschworen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.