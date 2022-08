Vorher-Nachher-Vergleich: KI lässt weltbekannte alte Fotos per Knopfdruck in neuem Glanz erstrahlen

Fotografien aus vergangenen Zeiten haben oft ihren ganz eigenen Charme. Eine gewisse Unschärfe, vergilbtes Papier und Artefakte können dafür sorgen, dass wir uns quasi in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen. Es ist aber gleichzeitig auch beeindruckend, wie viel sich per KI-Überarbeitung im Handumdrehen aus alten Fotos herausholen lässt.

Genau diesem Zweck hat sich eine Webseite verschrieben, die ihr bislang völlig kostenlos ausprobieren könnt. Wir haben die Gelegenheit genutzt und weltberühmte alte Fotos dort hochgeladen, mit teils sehr überzeugenden Ergebnissen. Wollt ihr stattdessen wissen, wie so eine digitale Restaurierung bei alten Videos aussehen kann, legen wir euch den folgenden Artikel ans Herz:

112 7 Mehr zum Thema 125 Jahre alter Film in 4K-Video mit 60 fps verwandelt

Alte Bilder restaurieren: So leicht funktioniert es

Um ein Bild auf der Webseite hochzuladen und es automatisch digital restaurieren zu lassen, müsst ihr lediglich die folgenden Schritte ausführen:

Klickt im mittigen Rahmen auf Choose file... , sucht die Datei eurer Wahl per Explorer aus und ladet sie hoch.

, sucht die Datei eurer Wahl per Explorer aus und ladet sie hoch. Um die Überarbeitung zu starten, wählt rechts den blauen Restore photo -Button aus. Der Vorgang dauerte bei uns stets nur wenige Sekunden.

-Button aus. Der Vorgang dauerte bei uns stets nur wenige Sekunden. Der Download der neuen, hochauflösenden Variante des Bildes ist unterhalb der überarbeiteten Version über die Schaltfläche Download the restored image möglich.

Unten findet ihr neun Vorher-Nachher-Vergleiche, die wir auf diesem Weg erstellt haben. Bei genauem Hinsehen wirken die überarbeiteten Versionen zwar teilweise etwas unecht und in manchen Fällen halten sich die Unterschiede eher in Grenzen. Der oft auch mit einer deutlich höheren Auflösung einhergehende Gewinn an Bildschärfe und Qualität kann sich aber durchaus sehen lassen.

Einen völlig anderen Ansatz verfolgt die Midjourney-KI: Damit könnt ihr per Texteingabe ganz neue Bilder unterschiedlichster Art erschaffen. Wir haben es ausprobiert und so berühmte Spielreihen mit berühmten Malern verheiratet. Die sehr kunstvollen Ergebnisse findet ihr im folgenden Artikel:

Welchen berühmten Spiele wurden auf diesen Bildern per KI mit berühmten Malern gekreuzt?

Alt gegen neu im Vorher-Nachher-Vergleich

Albert Einstein auf seinem 72. Geburtstag im Jahr 1951

Buzz Aldrin auf dem Mond im Jahr 1969

Che Guevara auf Kuba im Jahr 1960

Martin Luther King bei der I have a dream -Rede im Jahr 1963

Marylin Monroe bei Dreharbeiten im Jahr 1954

Kuss in New York nach Kriegsende im Jahr 1945

Mahatma Gandhi aus Indien im Jahr 1931

Claude Monet aus Frankreich im Jahr 1899

Welche der obigen Bilder haben euch am meisten von den Fähigkeiten der Foto-KI überzeugt? Habt ihr bereits eigene Aufnahmen hochgeladen und wenn ja, wie bewertet ihr dort das Resultat? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!