Pornhub startet VPNhub - VPN-Dienst mit Werbung gratis und Premium-Modell

Wie Heise berichtet, bietet Pornhub seit Kurzem einen eigenen VPN-Service unter dem Namen »VPNhub« an. Zugänge gibt es als kostenlose, aber werbefinanzierte Version sowie als Premium-Fassung für 13 US-Dollar im Monat (90 US-Dollar im Jahr).

Beide Varianten bieten unbegrenztes Volumen, allerdings soll Premium schnellere Surf-Geschwindigkeit und die freie Wahl des Zugangs-Servers bieten, von denen es laut Pornhub rund 1.000 Stück in 15 Ländern gibt. Die kostenlose Variante wählt dagegen automatisch den am nähsten positionierten Server.

Nachdem Pornhub seit 2017 seine Inhalte bereits verschlüsselt überträgt, will die Plattform laut eigenen Angaben mithilfe von VPNhub für noch mehr User-Anonymität sorgen. Auf der offiziellen Webseite betont VPNhub, dass der Service keinerlei Daten speichere oder weitergebe.

Neben drei Youtube-Videos wirbt Vizepräsident Corey Price ebenfalls publikumswirksam für VPNhub:

"Today, the Internet is rife with hackers, who are growing in number and sophistication, compromising people's sensitive data. While browsing in incognito may keep users' browsing history secret, truth is they're still susceptible to prying eyes, especially when browsing on unsecured public Wi-Fi networks," "