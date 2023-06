Wärmeleitpaste unter statt auf der CPU: YouTuber zeigt, ob das Folgen hat oder nicht

So will man nicht, dass eine CPU oder ein Sockel aussieht. (Bildquelle: YouTube/mryeester)

Die Frage danach, wie Wärmeleitpaste richtig aufgetragen wird, spaltet seit jeher die Gemüter der PC-Community. Für die einen muss es in der Form eines X sein, die anderen machen einfach einen - also nicht den einen – sondern einen großen Haufen auf die CPU, andere spachteln, wieder andere tragen Punkte auf. Eigentlich sind der Kreativität hier wenige Grenzen gesetzt.

GameStar-Redakteur Nils Raettig hat sich ebenfalls schon ausgiebig mit dem Thema befasst und extra ein schickes Video dazu erstellt:

0:58 Muster für Wärmeleitpaste im Vergleich: Punkt gegen Strich gegen X

Aber ganz egal, wie die richtige Antwort letztlich lautet, eine Sache ist wohl jedem klar: Die Wärmeleitpaste gehört auf die CPU – wohin auch sonst?

Nun, so abwegig es vielleicht auch erscheinen mag, aber ein YouTuber hat sich genau diese Frage gestellt, oder etwas konkreter Folgendes: Was passiert eigentlich, wenn die Wärmeleitpaste nicht auf dem Prozessor angebracht wird, sondern darunter? Richtig gelesen! Unter die CPU und nicht oben auf den Heatspreader. Er hat das Ganze auch ausprobiert und das Ergebnis ist durchaus überraschend.

Der Rechner startet ganz normal

Man möchte nämlich meinen, dass eine Paste mit wärmeleitenden Eigenschaften auch elektrisch leitende Eigenschaften besitzt und somit die unmittelbare Konsequenz ein Kurzschluss sein müsse. Mainboard und CPU wären dann wohl völlig unbrauchbar:

Nun ist Letzteres allerdings gar nicht der Fall, wie das Short-Video oben beweist. Der Rechner bootet ganz normal, die Lüfter laufen an, er gelangt sogar ins BIOS.

Wie kann es sein, dass nichts passiert?

Wärmeleitpaste hat in den meisten Fällen eben nur wärmeleitende Eigenschaften und keine elektrischen - abgesehen von Flüssigmetallwärmeleitpaste. Und das ist auch gut so, sonst müsste man beim Auftragen selbiger wirklich höllisch aufpassen. Nachzulesen, was genau in der Wärmeleitpaste steckt, kann dennoch nicht schaden. Denn wer schon einmal die Wärmeleitpaste getauscht hat, wird wissen, wie schnell die Masse über den Rand der CPU auf das Mainboard tritt.

Ein wenig verwunderlicher ist am Ende eher, dass die Wärmeleitpaste nicht wie ein Isolator wirkt und Signale und Strom offenbar ohne Probleme auf die CPU übertragen werden können. Auf der anderen Seite ist der Anpressdruck wohl dann doch so hoch, dass die Wärmeleitpaste den Kontakten einfach weicht.

Auch wenn das Experiment auf den ersten Blick ziemlich seltsam anmutet und man sich fragt, was wir am Ende davon haben. Nun, zumindest die Bestätigung, dass es in der Regel kein großes Drama ist, wenn doch einmal Wärmeleitpaste auf den Sockel gelangt.

Wichtig: Bringt dennoch eure Wärmeleitpaste immer auf der CPU an. Wenn ihr das nicht macht, kühlt der Prozessor nicht ordnungsgemäß. Die Folge ist dann eine zu hohe Temperatur und sogenanntes Throttling, das automatische Heruntertakten der CPU, um sich selbst vor dem Überhitzen zu schützen.

Was meint ihr? Seid ihr von dem Ergebnis eher überrascht oder hattet ihr schon geahnt, dass dabei nicht viel schiefgehen kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!