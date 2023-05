Samsung dreht wohl wieder am Rad und das dürfte viele freuen: Bilder zur neuen Galaxy-Watch geleakt

Die letzte Samsung-Smartwatch, die in einer Classic-Variante erschien, war die Galaxy Watch 4. (Bild: Samsung)

Geht man vom Release der Galaxy Watch 5 aus, könnte die sechste Generation der Samsung-Smartwatches nur noch zwei bis drei Monate entfernt sein.

Gerüchten zufolge soll die Galaxy Watch 6 in einer normalen und einer Classic-Variante erscheinen. Nun offenbaren geleakte Renderbilder, was die Samsung Galaxy Watch 6 Classic so klassisch machen soll - die Rückkehr eines beliebten Features.

Lünette in physisch und nicht digital

Die gerenderten Bilder stammen von OnLeaks über mysmartprice und zeigen, wie die Classic-Variante der Galaxy Watch 6 aussehen soll. Nicht nur offenbaren sie, dass die neue Uhr weniger wie eine Smartwatch aussehen wird, sondern sich vielmehr an klassischen Analog-Uhren orientieren wird.

Dazu kommt die Rückkehr einer physisch drehbaren Lünette. Die letzte Generation der Galaxy-Watches hat auf eine digitale gesetzt, die zwar ihren Zweck erfüllt, aber dafür weniger präzise und zufriedenstellend in der Bedienung ist, als eine echte Lünette mit spür- und hörbaren Klicks. Eine solche kam zuletzt bei der Galaxy Watch 4 Classic zum Einsatz.

Auf den Bildern erkennt man, dass das Armband einen Magnetverschluss verwenden wird. Auf der rechten Seite befinden sich außerdem zwei physische Tasten, die sehr wahrscheinlich für »Home« und »Zurück« verwendet werden.

Die Classic-Variante soll die Pro-Version ersetzen und teurer als die normale Galaxy Watch 6 sein. Diese wird weiterhin auf ein sportliches Design mit einer digitalen Lünette setzen.

Es wird erwartet, dass die neuen Galaxy Watches parallel zu den neuen Falt-Handys Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 veröffentlicht werden. Für diese gibt es noch kein genaues Release-Datum, allerdings werden sie für Ende Juli oder Mitte August 2023 erwartet. Mehr zu diesen beiden Geräten erfahrt ihr hier:

Was haltet ihr vom geleakten Design der Galaxy Watch 6 Classic? Geht Samsung damit in die richtige Richtung? Findet ihr die Rückkehr einer physischen Lünette gut oder seid ihr zufrieden mit einer digitalen Variante? Und welche Features sollte die neue Smartwatch haben und welche Funktionen sollten unbedingt verbessert werden? Schreibt es uns in die Kommentare!