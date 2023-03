Samsung Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5: Alle Gerüchte auf einem Blick

Die Galaxy Z Fold und Z Flip-Serie gehören aktuell zu den besten in ihrer Klasse, jedoch bekommt Samsung immer mehr ernstzunehmende Konkurrenz wie zum Beispiel von Oppo, Motorola oder bald auch Google, wenn die Gerüchte zum Pixel Fold stimmen.

Die fünfte Generation von Z Flip und Z Fold müssen überzeugen können, wenn Samsung ihre Position als Platzhirsch unter den Foldables sichern will. Wir haben für euch alle bisher verfügbaren Gerüchte zu den beiden Falt-Handys zusammengetragen.

Release von Samsung Galaxy Z Fold 5 und Samsung Z Flip 5

Ein genaues Release-Datum existiert noch nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass Samsung sich an der Veröffentlichung vom Vorgänger orientiert und die beiden neuen Foldables im August 2023 erscheinen werden.

Beide Handys erhalten ein Wassertropfen-Scharnier

Laut dem Leaker Ice Universe, der sich in der Vergangenheit schon oft als treffsicher erwiesen hat, werden sowohl das Samsung Galaxy Z Fold 5 als auch das Galaxy Z Flip 5 ein Wassertropfen-Scharnier verwenden.

Dieses sorgt dafür, dass die Displayhälften flach aufeinander liegen und eine deutlich kleinere Lücke zwischen ihnen besteht. Außerdem sollte so auch die Displayfalte deutlich weniger sichtbar sein. Ein solches Scharnier wird zum Beispiel schon bei Oppos Foldables eingesetzt.

IPX8-Zertifizierung für beide

Beide Handys sollen wie von den Vorgängern bereits bekannt die IPX8-Zertifizierung erhalten. Das bedeutet, dass beide Smartphones mehr als einen Meter unter Wasser für mindestens 30 Minuten funktionieren können. Das X für die erste Ziffer heißt gleichzeitig, dass ein Schutz gegen Eindringen von Staub nicht getestet wurde.

Samsung Galaxy Z Fold 5: Größe fast unverändert

Laut Ice Universe unterscheiden sich das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Fold nur um 0,2 mm, was die Größe angeht. Der kleine Unterschied soll auf das Wassertropfen-Scharnier zurückzuführen sein, dass das neue Foldable dünner macht, wenn es zugeklappt ist.

Am Gewicht hat sich nach aktuellem Stand der Gerüchte auch nicht besonders viel getan. Das Galaxy Z Fold soll 254 Gramm wiegen, also neun Gramm mehr als der Vorgänger. Der äußere Bildschirm soll bei einer Diagonale von 6,2 Zoll unverändert bleiben.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Zwei neue Außen-Displays

Der Leaker Super Roader teilt auf seinem Twitter-Konto erste Renderbilder vom Samsung Galaxy Z Flip 5, die sich mit den Gerüchten decken, die Ice Universe auf seinem Konto gepostet hat. Super Roader hat die Bilder in Zusammenarbeit mit Technizo Concept erstellt.

Demnach wird das Z Flip 5 ein fast quadratisches 3,4 Zoll Display an der Außenseite besitzen, was eine große Veränderung zum Galaxy Z Flip 4 darstellt, das hier nur auf 1,9 Zoll kommt.

Zusätzlich soll es ein weiteres kleines Display besitzen, das direkt neben den Kameras sitzt. Dieses soll für die Anzeige von AR-Emojis, Uhrzeit und Akkulaufzeit dienen. Auf der Innenseite schrumpfen die Displayränder nochmal etwas.

UFS 4.0 Speicher nur für 256 GB und höher

Sammobile soll schon erfahren haben, welche Speicheroptionen die beiden Handys erhalten. So soll das Samsung Galaxy Z Fold 5 mit 256 GByte, 512 GByte und 1 TByte erhältlich sein. Das Samsung Galaxy Z Flip 5 wird mit 128 GByte, 256 GByte und 512 GByte erscheinen. Beide Handys würden sich damit an den jeweiligen Vorgängern orientieren.

Laut Sammobile werden alle Handys den neueren UFS 4.0 Speicher besitzen, der etwa doppelt so schnell wie UFS 3.1 ist - außer das Samsung Galaxy Z Flip 5 mit 128 GByte. Dasselbe Schicksal hat auch das Samsung Galaxy S23 getroffen, bei dem die 128 GByte-Variante mit langsameren Speicher kam.

Übertakteter Snapdragon und neue Touchscreen-Technik

Als Prozessor kommt wohl dasselbe Modell zum Einsatz wie auch bei den Samsung Galaxy S23-Handys: Ein Snapdragon 8 Gen2, der in der Galaxy-Variante einen 160 MHz höher getakteten Hauptkern besitzt.

Ice Universe erwähnt in seinem Tweet außerdem eine neue Touchscreen-Technologie, die bei beiden Handys zum Einsatz kommen soll, nennt aber keine weiteren Details. Was genau damit gemeint sein könnte, ist also noch nicht klar.

Was haltet ihr von diesen Gerüchten und welche Features wünscht ihr euch von einem Foldable? Besitzt ihr schon eines oder habt ihr Interesse, euch eines in Zukunft zuzulegen? Oder bleibt ihr da lieber beim klassischen Smartphone-Formfaktor? Was spricht eurer Meinung nach für und was gegen ein Falt-Handy? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!