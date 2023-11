Kommt Werbung in WhatsApp? Es gibt gute und schlechte Nachrichten

WhatsApp Chef kündigt an, dass Werbung kommen könnte, doch zum Glück nicht überall. (Bild: MMollaretti - adobe.stock.com)

Werbung oder nicht Werbung? Das ist anscheinend die Frage, die innerhalb von Meta, dem Unternehmen hinter WhatsApp, in den letzten Monaten immer wieder gestellt wird.

Im September hat sich die US-Firma bereits zu Gerüchten geäußert, die besagten, dass WhatsApp bald Werbung schalten wolle. Diese Gerüchte wurden damals dementiert. Demnach würde WhatsApp in ihrer App Werbung weder testen noch daran arbeiten.

Doch das scheint nicht ganz der Wahrheit entsprochen zu haben. Außer sie haben erst nach der Aussage im September damit angefangen, Werbung für WhatsApp zu planen, doch das scheint unwahrscheinlich.

Werbung in WhatsApp

Die gute Nachricht: In einem Interview mit Brasilianischen Medien hat Will Cathart, Chef von WhatsApp, behauptet, dass weiterhin keine Werbung für Chats geplant ist, da das »nicht das richtige Modell« sei.

Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, bald ein winziges »x« treffen zu müssen, um mit Freunden zu kommunizieren.

Die schlechte Nachricht: Laut Cathart könnten andere Bereiche betroffen sein. Später geht er genauer darauf ein:

»Der Grund, warum ich die Antwort eingeschränkt habe, ist, dass es auch an anderen Stellen Werbung geben könnte - in Kanälen oder im Status. Zum Beispiel können Kanäle kostenpflichtig sein, sie können exklusiv für zahlende Mitglieder sein oder die Eigentümer wollen den Kanal bewerben. Aber nein, wir werden keine Werbung in Ihrem Posteingang schalten« - Via TechCrunch

Schon im Jahr 2018 hat Meta (damals noch Facebook) angekündigt, dass sie vielleicht Werbung im Status schalten wollen. Diese Idee haben sie allerdings wieder verworfen. Bis jetzt.

Wann kommt Werbung in WhatsApp? Momentan sind noch keine offiziellen Updates geplant. Auf ein Anfrage von TechCrunch hin hat Meta bestätigt, dass sie momentan noch in keinem Land Werbung im Status-Bereich testen.

Wie fändet ihr es, wenn Werbung in WhatsApp angezeigt würde? Stört euch Werbung überhaupt noch, oder blendet ihr sie größtenteils aus? Würde es euch mehr ausmachen, wenn Werbung in Chatverläufen geschaltet werden würde? Würdet ihr lieber einen kleinen monatlichen Betrag zahlen, um keine Werbung zu sehen? verratet es uns unten in den Kommentaren!