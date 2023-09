Werbung in WhatsApp, was steckt dahinter?

Sehen wir bald Anzeigen in der App? (Bild: MMollaretti - adobe.stock.com)

Laut der Financial Times überlegt Meta, Werbung in WhatsApp anzeigen zu lassen. Das würde wohl Anzeigen betreffen, die zwischen Unterhaltungen mit Kontakten in der Übersicht auftauchen.

Sehen wir bald Werbung in WhatsApp?

Meta widerspricht

Wie die Seite TechCrunch berichtet, gab WhatsApp ein Statement ab, dass sie Werbung in ihrer Chat-App weder testen, noch daran arbeiten. Momentan gäbe es keine Pläne dazu.

Analysten spekulieren schon lange darüber, wie Meta WhatsApp besser monetarisieren könnte. Immerhin nutzen über zwei Milliarden Menschen die App tagtäglich - umsonst.

2012 hatte Meta das soziale Netzwerk Instagram für geschätzte eine Milliarde US-Dollar gekauft. WhatsApp war sehr viel teurer und folgte für 16 Milliarden Dollar nur zwei Jahre später.

Das Überraschende: Instagram ist in seiner Monetarisierung bereits viel weiter vorangeschritten als WhatsApp - und das obwohl es Meta bedeutend weniger kostete.

So verdient WhatsApp Geld

Bisher sträubt sich WhatsApp, Werbung in der App anzuzeigen. Geld verdient das Unternehmen bisher nur mit WhatsApp Business.

Was ist WhatsApp Business? Diese App hat kleine Händler als Zielgruppe, die mit Kunden über die Chat-Software in Kontakt treten. Käufer der App zahlen für bestimmte Services wie etwa automatisierte Antworten an Kunden.

WhatsApp Business ist für kleine Händler gedacht, die über den Messenger mit ihren Kunden in Kontakt treten. (Bild: WhatsApp)

WhatsApp gibt an, über 200 Millionen aktive Nutzer pro Monat in der Business-Version ihrer App zu haben, sagt TechCrunch.

Bisher bleiben Nutzer des herkömmlichen WhatsApp von Werbung verschont. Mit neuen Features in der App könnte sich die Meinung von Meta allerdings drehen. Das wird sich auf WhatsApp bald ändern:

Meta spielte mit dem Gedanken, Werbung in WhatsApp einzubauen, hat etwaige Vorbehalte allerdings ausgeräumt. Derzeit denkt das Unternehmen wohl nicht darüber nach, Anzeigen in-app zu schalten. Würdet ihr WhatsApp weiter nutzen, wenn dort Werbung ausgespielt würde? Nutzt ihr die Chat-App überhaupt? Tippt eure Meinung gerne in die Kommentare.