Das auf Patentstreitigkeiten spezialisierte Landgericht München I hat einer Patentklage von Blackberry gegen Facebook stattgegeben.

Das Resultat: Facebook darf laut Gericht die Apps Whatsapp, Instagram und Facebook selbst in der aktuellen Form in Deutschland nicht mehr zum Download verfügbar halten, sofern das Urteil rechtskräftig wird.

Blackberry hält Patente, gegen die Facebooks Software dem Gericht zufolge in Teilen verstößt, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Pressesprecherin des Gerichts sagte gegenüber der SZ:

"Durch die Urteile ist faktisch das Anbieten und Liefern der vorgenannten Anwendungen in der BRD zur Benutzung in der BRD verboten, soweit sie die klagegegenständlichen Patente nutzen. [Facebook kann dem Verbot entsprechen, indem das Unternehmen] Apps überhaupt nicht mehr anbietet und liefert oder diese vorher so modifiziert, dass die konkret angegriffene Funktionalität abgeändert wird."