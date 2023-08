Bald bekommt ihr ein einzigartiges Feature für WhatsApp - Mit KI-Unterstützung

(Bild: Lyman Hansel Gerona über Unsplash / Meta)

Generative KI wird wohl bald auch seinen Weg auf die weltweit beliebteste Messenger-App der Welt finden: WhatsApp von Meta.

Eine kleine Anzahl von Beta-Testern hat in ihrer Version von WhatsApp das neue Feature entdeckt: KI-Sticker.

Aus Text wird Sticker

Laut WABetaInfo ist die neue Funktion nur für eine sehr kleine Gruppe von Beta-Testern freigeschaltet worden.

Öffnet man die Tastatur in WhatsApp und tippt auf den Sticker-Tab, sieht man dort einen neuen »Create«-Button. Damit lassen sich Sticker über Text-Prompts generieren - wie man es auch von anderen Bildgenerator-KIs kennt, wie Midjourney und Adobe Firefly.

(Bild: WABetaInfo)

Tippt man auf den Button wird man aufgefordert einen Sticker zu beschreiben. WhatsApp generiert anschließend einige Beispiele anhand des Prompts und man kann sich einen davon aussuchen und mit dem Chat teilen.

Die KI-Sticker werden laut WABetaInfo mit einer »sicheren Technologie« generiert. Sollten einige anstößig oder unangemessen sein, kann man diese Meta melden. Außerdem sollen die Sticker leicht als KI-generiert erkennbar sein. Wie genau das funktionieren wird, ist bisher nicht bekannt.

Aktuell ist das Feature noch in der Testphase, daher können wir noch nicht genau sagen, wann es erscheinen wird. Wir werden euch dafür auf Gamestar.de auf dem Laufenden halten.

WhatsApp könnte also bald sein erstes Feature mit generativer KI erhalten. Wie findet ihr diese neue Funktion? Werdet ihr es in Zukunft nutzen, ist sie interessant für euch? Oder kommt ihr gut ohne zurecht? Welche Features wünscht ihr euch für zukünftige Versionen von WhatsApp? Wo kann Meta noch nachbessern? Schreibt es uns in die Kommentare!