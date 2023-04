WhatsApp sieht bald anders aus: Stellt euch auf eine kleine aber feine Designänderung ein

Meta veröffentlicht in einigermaßen regelmäßigen Abständen neue Updates für ihren Messenger WhatsApp. Jetzt soll sich nach vielen Jahren etwas an der Oberfläche ändern - zumindest für Android-Geräte.

Laut WABetaInfos ist das schon lange ein Anliegen der Community, da die WhatsApp-Oberfläche nicht so benutzerfreundlich ist, wie sie sein könnte.

Wenig Veränderung, viel Nutzen

Zu sehen ist das neue Design in der dunklen und in der hellen Fassung. Die Menüleiste wird etwas aufgehübscht und unter die Chats verfrachtet.

Die visuellen Unterschiede zwischen den beiden Versionen halten sich auf den ersten Blick in Grenzen - und auch auf den zweiten Blick.

Die größte Veränderung scheint zu sein, dass die Menüleiste, die sich momentan über den Chats befinden, nun unter die Chats wandert. Das Bedienen mit einer Hand wird also leichter werden - vor allem bei großen Smartphones.

Neben der besseren Bedienbarkeit bringt das Update WhatsApp auch näher an eine einheitliche Oberfläche mit der iOS-Version, die bereits über eine Leiste am unteren Bildschirmrand verfügt.

So wird der Umgang für Personen, die beide Versionen auf jeweils verschiedenen Geräten nutzen, deutlich leichter.

Wann ist es soweit?

Die neue Version 2.23.8.4 wurde im Google Play Beta-Programm ausgerollt, befindet sich allerdings noch in Entwicklung. Ein genaues Datum können wir euch leider nicht nennen. Wenn das Beta-Update erscheint, heißt das im Normalfall, dass das Update in wenigen Wochen nach und nach an »herkömmliche« User ausgespielt wird.

WhatsApp ändert eine Kleinigkeit an der Oberfläche im Sinne der Nutzer. Was sagt ihr zu dem Update? Wartet ihr schon lange auf ein Update für die Benutzeroberfläche? Ist euch je aufgefallen, dass die Oberfläche Optimierungsbedarf hat? Gefällt euch die Menü-Leiste am unteren Rand? Teilt eure Gedanken mit uns und schreibt es uns gerne in die Kommentare!