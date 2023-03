WhatsApp-Update bring seit Langem überfällige Funktion für Gruppen und Admins

WhatsApp von Meta ist und bleibt eine der beliebtesten Messenger-Apps, die man im Playstore oder im Apple Store herunterladen kann. Kein Wunder, dass das Unternehmen hinter Facebook, WhatsApp und Instagram in relativ kurzen Zeitabständen immer wieder neue Updates und Funktionen dafür liefert.

Die beiden neuesten Features hat Meta vor kurzem in deren Newsroom gepostet. Es geht um Gruppen und ihre Verwaltung. Eine dieser Funktionen hätte dabei gerne schon deutlich früher das Licht der Welt erblicken können. Mit ihr fangen wir auch an. Los geht’s!

Endlich neue Möglichkeit für Administratoren von Gruppen

Meta erwähnt in ihrem Newsroom, dass sie den Admins mehr Kontrolle über die Privatsphäre in ihren Gruppen geben wollen. Das äußert sich in einem Tool, dass euch als Gruppenverwalter erlaubt, zu bestimmen, wer der Gruppe beitritt.

Wenn ihr also eine Gruppe gründet und sie für mehrere Personen freigebt, dann könnt ihr bald auswählen, wen ihr in die Gruppe lasst und wen nicht. Bisher konnte einfach jede Person einer Gruppe beitreten, die den entsprechenden Link oder Bar-Code hatte.

Gemeinsame Gruppen schneller im Blick

Wer schon länger WhatsApp nutzt, kennt es wahrscheinlich: Gruppen, die man sich mit einem Kontakt teilt, werde automatisch mit angezeigt, wenn man auf das Profil der Person geht.

Das Finden gemeinsamer Gruppen soll jetzt aber noch einfacher werden. Dazu sucht ihr einfach den Kontakt, von dem ihr wissen wollt, in welchen Chats ihr zusammen seid. WhatsApp wird euch dann bereits in den Suchergebnissen die gemeinsamen Gruppen anzeigen.

Meta spricht davon, das Update in den kommenden Wochen weltweit auszurollen. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis es auch auf eurem Mobilgerät angekommen ist. Wie bei solchen Updates üblich, werden einige Nutzer das Update früher erhalten als andere.

Was sagt ihr zu den neuen WhatsApp-Funktionen? Werdet ihr sie nutzen? Habt ihr sie vielleicht schon lange erwartet? Man könnte ja durchaus argumentieren, dass das Admin-Feature schon lang hätte da sein können. Wie seht ihr das? Achtet ihr auf solche kleineren WhatsApp-Updates überhaupt? Schreibt uns eure Meinungen und Gedanken gerne in die Kommentare!