Neues WhatsApp-Update ist da – Das ändert sich für euch

Ein Update für WhatsApp gibt es nicht alle Tage. Zumindest keines bei dem es mehr gibt als Bug-Fixes. Nun kommt die Messenger-App mit neuen Funktionen daher, die für den ein oder anderen sicher sehr nützlich sind.

Was sich genau für ändert und welche Funktionen dazugekommen sind, verraten wir euch in diesem Artikel. Falls ihr dann noch mehr Lust auf neue WhatsApp-Funktionen habt, dann nehmt das doch einfach selbst in die Hand. Der folgende Artikel zeigt euch, wie es geht:

Mehr Fotos verschicken

Wer einen Haufen Bilder über WhatsApp verschicken wollte, hat sicher schon festgestellt, dass man nicht so viele Bilder verschicken kann, wie man das manchmal möchte - oder gar muss.

Mit dem neuen Update ändert sich die Anzahl an Fotos, die ihr gleichzeitig verschicken könnt. Bisher war es nur möglich, 30 Bilder in einem Schwung zu verschicken. Jetzt sind bis zu 100 Bilder möglich, was dafür sorgen dürfte, dass ihr keine Dateien doppelt und dreifach versendet. Das war nämlich öfter mal der Fall, wenn man große Ladungen Bilder verschickt hat. Damit will Meta vor allem das Teilen von Urlaubsfotos erleichtern.

Dokumente und Gruppen

Wer bisher Dokumente über WhatsApp verschickt hat, dem könnte aufgefallen sein, dass man keine Möglichkeit hat ein Dokument zu kommentieren, beziehungsweise eine Beschriftung anzuhängen. Auch das ändert sich mit dem neuen Update. Solltet ihr also gerne mal Dokumente verschicken, könnt ihr das ab sofort etwas geordneter tun.

Eine weitere neue Funktion erweitert die maximale Zeichenlänge von Gruppennamen in WhatsApp. Mittlerweile sind bis zu 100 Zeichen möglich, um euch möglichst viel kreativen Freiraum bei der Namensfindung zu geben.

Das war es dann auch schon mit den neuen Funktionen. Im Januar kam allerdings endlich eine Funktion, die sich Kollegin Alana schon lange gewünscht hat. Worum es dabei ging, erfahrt ihr hier:

Verschickt ihr öfter mal mehr als 30 Bilder? Wir wären neugierig, zu erfahren, in welchem Rahmen das stattfindet. Geht es dabei um Urlaubsfotos, wie von Meta angedacht? Und was haltet ihr von der Gruppenfunktion? Ist das Update allgemein nützlich für euch, oder könnt ihr damit nicht viel anfangen? Verratet es uns in den Kommentaren!