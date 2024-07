Neues WhatsApp-Update sorgt bald dafür, dass ihr euch nie wieder Sprachnachrichten anhören müsst

Mit WhatsApp könnt ihr schon bald Sprachnachrichten in Text umwandeln

WhatsApp bietet mehrere Möglichkeiten, mit anderen Nutzern zu kommunizieren. Neben Chat und Anrufen unterstützt der Messenger auch Sprachnachrichten.

Diese mussten bisher angehört werden, um die Nachricht abzurufen. Ein neues Beta-Update fügt nun eine weitere Option hinzu.

Hier sind die Details:

Sprachnachrichten können jetzt transkribiert werden. Bedeutet: Sie werden automatisch als Text für den Nutzer dargestellt.

Bedeutet: Sie werden automatisch als Text für den Nutzer dargestellt. Der Vorteil: Sie müssen nicht länger angehört werden, sondern können auch gelesen werden.

Sie müssen nicht länger angehört werden, sondern können auch gelesen werden. Der Nachteil: Momentan ist die Funktion auf die WhatsApp-Beta und die Sprachen Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Hindi beschränkt.

WhatsApp blendet bei einigen Beta-Testern unter Sprachnachrichten eine Option ein, diese als Text anzuzeigen.

Dies erfordert Sprachpakete, die auf das Gerät des Nutzers geladen werden. Hintergrund ist hierbei die Privatsphäre, da die Umwandlung auf dem lokalen Gerät und nicht in der Cloud erfolgt.

Der Download eines Sprachpakets beträgt um die 130 Megabyte. Nach erfolgreichem Download kann WhatsApp jederzeit Sprachnachrichten in Text umwandeln.

WABetaInfo hat Screenshots der neuen Funktion auf X veröffentlicht:

Auch wenn die neue Funktion in erster Linie dazu gedacht ist, Menschen mit Hörbehinderungen die Nutzung zu erleichtern, bietet sie auch andere Vorteile:

In lauten Umgebungen : Hier kann es schwierig sein, Sprachnachrichten abzuhören oder zu telefonieren.

: Hier kann es schwierig sein, Sprachnachrichten abzuhören oder zu telefonieren. In der Öffentlichkeit: Zum Beispiel, wenn keine Kopfhörer zur Verfügung stehen.

Momentan wird die neue Funktion in der Beta von WhatsApp für Android getestet. Die Version ist 2.24.15.5. Allerdings haben nicht alle Tester Zugriff. In den kommenden Tagen und Wochen wird sie aber an weitere Tester ausgerollt.

Wann WhatsApp sie für alle Nutzer ausrollen wird, ist noch unklar.

Ihr liebt Sprachnachrichten und bevorzugt sie vor Textnachrichten? Oder seid ihr im anderen Lager und findet Sprachnachrichten nervig? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar