Wie viele Websites hat das Internet? Wir haben eine Antwort für euch

Wir alle bewegen uns tagtäglich im Internet (logisch, sonst würdet ihr nicht gerade diesen Artikel lesen), haben aber meist nur eine Handvoll fester Anlaufstellen, auf die wir nicht verzichten möchten und die wir mindestens ein Mal, meist aber noch häufiger pro Tag besuchen.

Dadurch wird uns die Größe des Internets gar nicht bewusst. Denn das, was wir vom Internet sehen, ist nur ein winziger Bruchteil des großen Netzes, das die Welt und uns Menschen miteinander verbindet und einfach nicht mehr wegzudenken ist.

Eine eigene Website zu erstellen, war noch nie so einfach wie heute. Für eine Webpräsenz benötigt man nur eine mehr oder minder gute Idee und ein paar Minuten Zeit. In denen klickt man sich bei Blog-Anbietern und Website-Baukästen wie Wordpress, Jimdo, Wix und Co. eine Website zusammen und stellt sie live, fertig.

Da stellt sich doch die spannende Frage: Wie viele Websites umfasst das Internet eigentlich? Wir haben uns dieser Thematik angenommen und präsentieren euch eine Antwort.

Millionen? Nicht ganz, da fehlen ein paar Nullen!

Vorab sei gesagt: Das Internet steht nicht still. Eine auf die Sekunde genau exakte Anzahl zu nennen, ist in diesem Artikel also nicht möglich. Wir können uns aber der Summe zumindest annähern. Dafür lohnt sich ein Blick auf die Internet Live Stats. Diese Anlaufstelle hat es sich zum Ziel gesetzt, per Algorithmus die derzeit online erreichbaren Internetseiten zu zählen.

Bald sind die zwei Milliarden erreicht. Genauer gesagt sind es zu dem Zeitpunkt, in dem diese Wörter getippt werden, genau 1.996.859.314 Websites. Tendenz: stark steigend. Pro Sekunde kommen etwa drei Seiten hinzu. Der Meilenstein dürfte also bald erreicht sein.

Kurios: Nur ein Bruchteil aller Websites sind überhaupt aktiv, man geht von rund 200 Millionen aus. Das ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass sich das Internet aus viel mehr zusammensetzt, als nur den für uns offensichtlichen Bestandteilen.

Fakten zum Internet

Bevor wir euch mit dieser beeindruckenden Zahl nun in die wilde Welt des Internets entlassen, hier noch ein paar amüsante Fakten zum Web:

Die erste Website wurde vom britischen Physiker Tim Berners-Lee veröffentlicht, dem Erfinder des uns bekannten Internets. Die Domain ist noch immer erreichbar!

Erst 2016 wurde die Marke von einer Milliarde Websites geknackt - also nach rund 23 Jahren, seit es das Internet gab. Das unterstreicht, wie rasant das Web allein in den vergangenen sechs Jahren gewachsen ist.

Google ist und bleibt die Nr. 1 für viele von uns, um sich überhaupt noch im Internet zurechtzufinden. Pro Tag bearbeitet die Suchmaschine für uns über drei Milliarden Suchanfragen!

Was sagt ihr zu der Anzahl an verfügbaren Websites? Hättet ihr mit einer kleineren oder gar noch größeren Zahl gerechnet? Könnt ihr euch noch an die erste Website erinnern, die ihr jemals aufgerufen habt? Schreibt uns eure Antworten gerne in die Kommentare!