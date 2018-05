Windows 10 April-Update - Berichte über Probleme mit Google Chrome

Nach einigem Hin- und Her ist das April-Update für Windows 10 nun tatsächlich erhältlich und wird von immer mehr Nutzern des Betriebssystems installiert. Doch anscheinend hat sich um Update ein weiteres Problem versteckt, dass im Zusammenspiel mit dem Google-Browser Chrome auftreten kann. Ob hier die Ursache in Windows 10 oder in Chrome oder gar in einen ganz anderen Komponente zu finden ist, kann bisher nicht klar gesagt werden.

Chrome und System frieren ein

Im Internet gibt es jedoch beispielsweise bei Reddit Berichte darüber, dass der Browser erst nach der Installation des April-Updates komplett einfriert, keine Tasten mehr funktionieren und sich zwar noch der Mauszeiger bewegt, aber Klicks keine Funktion mehr haben. Auch die Tastenkombination »Strg-Alt-Entf« zeigt dann keine Reaktion. Manche Nutzer konnten den Rechner nur durch einen Reset wieder dazu bringen, normal zu funktionieren.

In anderen Fällen, bei denen das Problem auf einem Laptop auftrat, reichte es aus, den Deckel zu schließen und wieder zu öffnen. Es gibt anscheinend auch keine klare Möglichkeit, das Problem zu provozieren, da es laut den Beschreibungen der Betroffenen rein zufällig auftritt: beim Öffnen eines neuen Tabs, beim Öffnen eines neuen Browser-Fensters oder einfach nur beim Websurfen. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Chrome funktioniert, aber andere Software von Problemen betroffen ist - aber nur, solange Chrome geöffnet ist.

Microsoft hat Nutzer-Meldungen bestätigt

Sollte der Fehler in Windows 10 zu finden sein, wäre das eine weitere Bestätigung für den Plan, große Updates nur langsam für alle Nutzer über Windows Update bereitzustellen. So können noch enthaltene Probleme behoben werden, solange sie nur auf wenigen Systemen auftreten. Microsoft hat bei Twitter immerhin schon bestätigt, dass es mehrere Fehlermeldungen dieser Art gibt. Eventuell hilft laut einigen Nutzern die Installation des neuesten Grafiktreibers.