Windows 10 bekommt fps-Counter per Game Bar-Overlay

Windows 10 bekommt einen eigenen fps-Counter - eine Performance-Anzeige, die zeigt, mit wie vielen Bildern pro Sekunde ein Spiel gerade läuft. Was viele Tools wie auch die Grafikakrtentreiber von Geforce und Radeon seit Langem bieten, wird nun auch eine Windows-Funktion.

Microsoft zieht nun anscheinend in Kürze nach und integriert den fps-Zähler als Option in die Game Bar von Windows 10 - diese wird standardmäßig mit »Windows+G« gestartet. In der Regel ist die Game bar bei Windows 10 vorinstalliert, wer die Spieleleiste doch nicht hat, findet sie kostenlos unter dem Namen XBox Game Bar im Microsoft Store.

Achievements und FPS

Mike Ybarra, Corporate Vice President des Xbox Program Managements, verkündete die Neuigkeit auf Twitter. Die Game Bar wird dementsprechend zukünftig eine Option bieten, die aktuellen Bilder pro Sekunde im Spiel als Echtzeit-Overlay (wie von anderen Tools bekannt) anzuzeigen.

Updated Xbox Game Bar via Win10 Store and .... pic.twitter.com/25kf5YavwH — Mike Ybarra (@XboxQwik) September 20, 2019

Zusätzlich baut Microsoft ein Achievement-Overlay in die Game Bar ein, das Nutzern einen einfachen Überblick über die eigenen Erfolgsfortschritte im jeweils aktiven Spiel geben soll.

Wann kommt der fps-Counter? Bei Veröffentlichung dieser News war das Update für die Windows 10 Game Bar im Microsoft Store noch nicht zu finden - auch auf Testversionen von Windows 10 (Fast Ring) scheint das fps-Update für die Game bar noch nicht vorab veröffentlicht worden zu sein.



Microsoft hat bislang ebenfalls kein offizielles Datum für das entsprechende Game Bar-Update angegeben.