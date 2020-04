Dauerbaustelle Windows 10: Kaputte Feature-Einstellung verwirrt User

Die Einstellungen von Windows 10 sorgen aktuell in Kombination mit der alten Systemsteuerung für Verwirrung innerhalb der Windows-Community. Denn offenbar widersprechen sich vorgenommene Einstellungen beider Menüs in Bezug auf optionale Features des Betriebssystems, weil Windows 10 die Menüs offenbar nicht richtig synchronisiert.

Eigentlich können Nutzer von Windows 10 bestimmte Features, die standardmäßig zum Betriebssystem gehören, optional entfernen. Das spart Speicherplatz auf der Systempartition und soll Anwendern mehr Freiheiten in der Gestaltung von Windows 10 geben.

Was genau aber ist das Problem? Microsoft hat mit Windows 7 zusätzlich zur altbekannten Systemsteuerung eine neue App namens Einstellungen eingeführt, es bislang aber nicht geschafft, alle Funktionen in beiden Menüs gleichermaßen zu implementieren. Das führt jetzt offenbar zu einem Problem mit den optionalen Features.

Denn wie Windows-Experte Günter Born in seinem Blog berichtet, korrelieren die in der Systemsteuerung vorgenommenen Einstellungen zu optionalen Features nicht mit denen in den neuen Einstellungen von Windows 10. Ein Leser von Borns Blog erklärt, das Problem betreffe Windows 10 in Version 1903 oder später sowie die Insider Previews:

This is another thing about servicing that should be worth a look. Easy to reproduce.

Removed features will errorneous remain in Apps > Optional Features

Affects 1903 or later, all insider builds.

Affects 1903 or later, all insider builds.

might affect earlier releases