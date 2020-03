Windows 10 künftig ohne »alte« Systemsteuerung? Nutzer sind verärgert

Die alte Systemsteuerung, die Windows-10-Nutzer neben der normalen Einstellungs-App aufrufen können, ist ein Relikt vergangener Windows-Tage, das viele immer noch nutzen. Microsoft plant derzeit aber möglicherweise, das Menü aus dem Betriebssystem dauerhaft zu entfernen.

Systemsteuerung vs. Einstellungs-App

Bislang existiert die Systemsteuerung als Überbleibsel von Windows 7 in Windows 10 parallel zur normalen Einstellungs-App. Das ist auch nötig, denn Microsoft hat seit der Einführung der Einstellungs-App mit Windows 8 erst nach und nach einzelne Funktionen der Systemsteuerung in die App übertragen.

Hinweis auf Streichung der Systemsteuerung: Der Programmierer und Thurrott-Redakteur Rafael Rivera hat aber etwas entdeckt, dass auf ein Ende der Koexistenz beider Features hindeuten könnte.

So konnte er mithilfe eines selbst entwickelten Tools den Preview-Build 19587 von Windows 10 auf Veränderungen am Feature-Pool überprüfen und herausfinden, dass die Systemsteuerung als inaktives Feature markiert ist (via onmsft):

As seen in build 19587 -- New velocity, HideSystemControlPanel (vso/tfs 25175482). Looks like Microsoft is working to kill {BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}



Example: pic.twitter.com/RXM4DEu48G — Rafael Rivera (@WithinRafael) March 19, 2020

»Macht erstmal die Einstellungs-App fertig«

Die Windows-Community reagiert derweil wenig begeistert auf das mögliche Ende der Systemsteuerung. Diverse Windows-10-Nutzer lassen ihrem Frust über das »Zwitterwesen« aus Systemsteuerung und Einstellungs-App auf reddit freien Lauf und bemängeln vor allem die mangelnde Übersicht der App sowie fehlende Funktionen, wie die Möglichkeit, mehrere Einstellungsfenster gleichzeitig zu öffnen:

Plus you can have multiple Control Panel windows open. Settings is single-instance. — Jernej Simon?ic? (@jernej__s) March 20, 2020

Was sagt Microsoft? Die Windows-Macher selbst haben sich zu einer möglichen Abschaffung der Systemsteuerung mit einem künftigen Windows-10-Update noch nicht offiziell geäußert.

Es ist also vorerst unklar, ob und wenn ja ab wann Windows-10-Nutzer tatsächlich auf die alte Systemsteuerung verzichten müssen. Beide Einstellungsmenüs bleiben jedenfalls im kommenden Windows 10 20H1 Update noch erhalten.