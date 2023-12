Windows 10: Wenn ihr wollt, bekommt ihr von Microsoft doch länger Updates - aber einen Haken gibt es

Eigentlich endet der offizielle Support von Windows 10 am 14. Oktober 2025. Ab diesem Stichtag wird Microsoft das Betriebssystem nicht mehr mit wichtigen Updates versorgen.

Eine solche Vorgehensweise galt bisher für jedes Microsoft-OS, doch scheinbar ist Windows 10 so beliebt, dass die Entwickler sich dazu entschlossen haben, hier eine Option zur Verlängerung anzubieten.

Dies kündigte man nun in einem Supporteintrag zur »Lifecycle FAQ« an: Auf Wunsch können Interessierte die Unterstützung von Windows 10 über den 14. Oktober 2025 hinaus beibehalten. Allerdings bittet Microsoft für diesen Vorgang zur Kasse.

Das »Extended Security Update« (ESU) genannte Programm ist damit erstmals auch für Privatkunden verfügbar; bisher ließ Microsoft solche Verlängerungen - etwa bei Windows 7 - nur für kommerzielle Kunden zu.

Dieses ESU-Programm dient namensgetreu ausschließlich für kritische und wichtige Sicherheitsupdates. Neue Features dürft ihr also nicht erwarten, wenn ihr die Support-Verlängerung abonniert.

»Abonniert« ist hierbei tatsächlich das richtige Stichwort, denn wie Microsoft weiterhin in dem Supporteintrag verlauten lässt, werden auch Privatnutzer für ESU eine jährliche Gebühr zahlen müssen. In welcher Höhe diese ausfällt, will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Die durch das Programm zur Verfügung gestellten Sicherheitsupdates werden drei Jahre lang angeboten. Spätestens im Oktober 2028 ist also endgültig Schluss mit der Unterstützung von Windows 10.

Bis dahin empfiehlt Microsoft aber ohnehin wie gewohnt, alsbald auf Windows 11 umzusteigen, um die »bestmögliche und sicherste Nutzererfahrung« zu erhalten.

Abhängig von der ESU-Preisgestaltung könnte sich die Support-Verlängerung für manche dennoch eher lohnen, als auf das neuere Betriebssystem hochzustufen und im Zweifel sogar noch die notwendige Hardware aufzurüsten.

Moment, für Windows 11 ein Hardware-Upgrade? Das kann unter Umständen durchaus sein, denn das neue Betriebssystem setzt TPM 2.0 verpflichtend für alle Nutzer voraus. Was es damit auf sich hat, findet ihr hier:

Jetzt seid ihr gefragt: Seid ihr noch mit Windows 10 unterwegs und zieht die Support-Verlängerung für euch in Betracht? Findet ihr eine Jahresgebühr dafür akzeptabel und in welcher Höhe darf diese maximal ausfallen, damit ihr das ESU-Programm abonniert? Lasst es uns, wie immer, unten in den Kommentaren wissen!