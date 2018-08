Windows 10 - Your-Phone-App verbindet Smartphone und PC

Die App Your Phone wurde letzten Monat für die Windows Insider veröffentlicht und steht nun im Microsoft Store für alle Nutzer von Windows 10 zur Verfügung. Allerdings muss auf dem PC das große April-Update für das Betriebssystem installiert sein. Das entspricht Windows 10 Version 1803. Die neue App kann die Inhalte und Funktionen eines verbundenen Smartphones auf dem PC einfach verwendbar machen, ist allerdings in der aktuellen Fassung noch sehr eingeschränkt.

Die besten Prozessoren für Spieler

So funktioniert die App aktuell nur mit Android-Smartphones. Eine Unterstützung von iOS wird zwar folgen, doch aufgrund der Einschränkungen beim Zugriff durch Dritte auf iOS-Geräte seitens Apple wird die App mit einem iPhone vermutlich nie so umfangreich nutzbar sein wie unter Android. Microsoft hat jedoch auch noch mit der Android-Version viel Arbeit vor sich.

Aktuell funktioniert nur der direkte Zugriff auf gespeicherte Fotos, die direkt genutzt werden können - aber auch hier nur bei den 25 aktuellsten Bildern. Allerdings hat Microsoft die App schon auf der letzten Entwicklerkonferenz BUILD vorgestellt und dabei angekündigt, dass es möglich sein wird, über den PC zu telefonieren, Textnachrichten zu senden und zu empfangen und auch Fotos per Drag & Drop vom Smartphone in eine PC-Anwendung zu ziehen.

GameStar Plus: Datenschutz in Spielen - Ein Datenschatz zum Zugreifen

Es wird also noch eine Zeitlang dauern, bis die App den versprochenen Leistungsumfang bietet. Windows-10-Nutzer, die sich die erste öffentliche Version trotzdem ansehen wollen, finden die App hier im Microsoft Store als kostenlosen Download. Laut Windows Observer soll als nächstes die Messenging-Funktion der App freigeschaltet werden. Your Phone wird auch die bisherige Companion App von Windows 10 ersetzen, deren Entwicklung Microsoft mit dem April-Update eingestellt hatte.

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus