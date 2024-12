In Windows 11 wird derzeit wohl mehr Werbung für den Game Pass geschaltet - so werdet ihr sie los

Microsoft steckt wohl verstärkt Werbung für den Game Pass in Windows 11 hinein.

Immer mal wieder macht Microsoft damit aufmerksam, dass in Windows 11 mehr Werbung gepackt werden soll. Auch in den vergangenen Tagen sollen erneut verstärkt Benachrichtigungen im zugehörigen Center auftauchen, wie das Portal Windows Latest berichtet.

Demzufolge taucht bei aktivierten Benachrichtigungen im unteren rechten Bildschirmrand in zeitlich unregelmäßigen Abständen ein kleines Fenster auf, das den PC Game Pass bewirbt. Unterhalb dieser Meldung finden sich wiederum zwei Buttons.

Die erste Schaltfläche »Jetzt beitreten« führt logischerweise zum Fenster der Game-Pass-App, in der ihr auf Wunsch ein solches Abonnement abschließen könnt.

Der zweite Button lässt euch die Meldung regulär verwerfen – laut Windows Latest geschieht dies aber nur temporär. Die Werbung soll zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausgespielt werden.

Die Werbeanzeige an sich ist nicht neu. Stattdessen ist es die Frequenz, in der diese ausgespielt wird, die sich Windows Latest zufolge um die Weihnachtsfeiertage herum stark erhöht habe.

Microsoft selbst klassifiziert diese Art der Anzeige nicht als Werbung, wie Windows Latest erklärt. Stattdessen werden die kleinen Banner als »Tipps und Empfehlungen« gesehen. Gegenüber dem Portal äußerte sich ein Microsoft-Sprecher zudem wie folgt:

Wir legen Wert darauf, dass unsere Kunden die Wahl haben. Deshalb gibt es eine Option, um die Benachrichtigungen zu deaktivieren, sowie die Möglichkeit, Ihre Einstellungen zu verwalten.

16:33 2025 kehren über 20 großartige Klassiker zurück

Autoplay

Windows 11: So schaltet ihr die Werbebenachrichtigung ab

Eine genauere Anleitung gibt der Microsoft-Sprecher nicht, dafür findet ihr sie hier:

Geht in den Einstellungen auf den » System «-Reiter.

«-Reiter. Öffnet den Menüpunkt » Benachrichtigungen «.

«. Klappt den Bereich » Zusätzliche Einstellungen « aus, den ihr im unteren Ende des Menüs findet.

« aus, den ihr im unteren Ende des Menüs findet. Deaktiviert den Haken bei »Tipps und Vorschläge erhalten, wenn Windows verwendet wird«.

Habt ihr in letzter Zeit öfter solche Benachrichtigungen in Windows 11 erhalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!