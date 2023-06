Windows 11: Microsoft testet neue Funktion, damit ihr beim Arbeiten weniger abgelenkt werdet

Microsoft testet aktuell neue Funktionen für Windows 11.

Eigentlich sollen uns die Benachrichtigungen für Windows 11 wichtige und oft auch zeitkritische Informationen liefern. Oft nehmen die Push-Mitteilungen aber überhand und lenken uns vom Wesentlichen ab - findet offenbar auch Microsoft.

Deswegen testet das Unternehmen aus Redmond aktuell eine neue Funktion, die den Spam mit Push-Benachrichtigungen unter Windows 11 einschränken soll.

Außerdem im Test: Ein neues Feature, mit dem gespeicherte Wi-fi-Passwörter leichter eingesehen werden können.

Erst kürzlich wurde zudem das Moment Update 3 für Windows 11 veröffentlicht, das etwa die Taskleiste verbessert hat: Moment Update 3 ist voller cooler Features - hier die Übersicht.

Windows 11: Neues Feature gegen Benachrichtigungs-Spam

Die Push-Nachrichten in der Windows-Seitenleiste sollen eigentlich nur anzeigen, was wirklich wichtig oder dringend ist. So manche Software übertreibt es aber mit ihren Benachrichtigungen.

Microsofts neues Feature soll solche Softwares erkennen können. Wenn wir zu viele Nachrichten einer App oder Webseite einfach wegklicken, wird uns das vom neuen Feature mitgeteilt.

Wir sollen dann entscheiden können, ob wir Benachrichtigungen aus dieser Quelle abschalten oder weiterhin angezeigt bekommen wollen.

Bildquelle: WindowsLatest

Entscheiden wir uns, die Push-Nachrichten einer Quelle abzuschalten, sind diese nicht völlig aus der Welt. Die Informationen sollen noch immer zu finden sein, wenn man das Benachrichtigungszentrum aktiv öffnet. Das geschieht mit einem Klick auf das Datum in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

Heute fast schon unüblich: Die neue Funktion setzt nicht auf maschinelles Lernen, sondern folgt einem einfachen Algorithmus, wie WindowsLatest berichtet.

Windows 11: WLAN-Passwörter leichter zu finden

Neben dem Spamschutz für Push-Nachrichten testet Microsoft aktuell noch weitere Funktionen für Windows 11.

Das Prominenteste unter diesen: Eine Verwaltung für gespeicherte WLAN-Passwörter. Diese finden sich im Test in der neu eingeführten Einstellung Manage known networks . Aufzufinden ist diese über den Pfad Einstellungen → Netzwerk und Internet → WLAN .

Dazu gesellen sich dort weitere Verwaltungsoptionen für bekannte Netzwerke.

Windows 11: Neue Funktionen kommen wohl im Herbst

Wie Windowslatest vermutet, werden die neuen Features mit dem Funktionsupdate 23H2 ausgerollt. Traditionell kommt das Funktionsupdate irgendwann im Herbst.

Eure Meinung ist gefragt! Habt ihr auch schon negative Erfahrungen mit den Push-Benachrichtigungen unter Windows 11 gemacht? Und geht Microsoft mit dem neuen Feature einen Schritt in die richtige Richtung? Oder seid ihr mit den bisherigen Pop-up-Nachrichten eigentlich ganz zufrieden gewesen? Schreibt es uns in die Kommentare!